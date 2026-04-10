Inspektör till Stockholmskontoret
2026-04-10
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - ett arbete som bidrar till en tryggare och mer säker vård och omsorg. Nu söker vi en inspektör med kompetens inom medicinteknik, läkemedel och/eller apotek med placering på vårt kontor i Stockholm.
Om jobbet
Som inspektör arbetar du med tillsyn och inspektioner samt utreder ärenden och frågeställningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Inriktningen rör främst områden som medicinteknik, läkemedel och/eller apotek.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
planera och genomföra inspektioner av verksamheter inom myndighetens uppdrag, vilket innebär resor inom Sverige,
arbeta med efterföljande moment såsom dokumentation, sammanställning av underlag, beslutsskrivning och uppföljning,
hantera anmälningar och förfrågningar inom myndighetens olika ansvarsområden,
svara på remisser och delta i samverkan, både internt inom myndigheten och med externa aktörer,
föreläsa och bidra i myndighetens utvecklingsarbete inom aktuella områden,
IVO är en organisation i utveckling och på sikt kan ditt arbetsområde komma att förändras i takt med att IVO får nya uppdrag, prioriteringar och instruktioner
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm. Resor i tjänsten förekommer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller alla krav nedan.
examen inom hälso- och sjukvårdsyrke t.ex. legitimerad sjuksköterska, farmaceut eller biomedicinare, eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
för yrken där legitimation krävs ska giltig legitimation finnas,
minst 3-årig aktuell arbetslivserfarenhet, efter examen, inom life-science såsom industri, myndighet eller sjukvården med inriktning medicinteknik och läkemedel,
erfarenhet av att arbeta utifrån lagar, regler och krav inom området,
hög digital mognad och goda kunskaper i Office-paketet,
mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift,
goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, B-körkort.
För att lyckas i rollen är du självständig och ansvarstagande, med ett strukturerat arbetssätt som gör att du driver dina uppdrag framåt. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad med god förmåga att skapa relationer. Du är analytisk och har ett helhetsperspektiv, vilket gör att du kan göra välgrundade bedömningar även i komplexa situationer. Du är anpassningsbar och utvecklingsorienterad och trivs i en föränderlig miljö.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har
erfarenhet av förändrings och utvecklingsarbete på organisationsnivå,
erfarenhet av kvalitetsarbete gällande medicintekniska produkter på t.ex. på sjukhus,
aktuell erfarenhet av tillsyns-/utredningsarbete.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.se
Ansökan
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Ansök senast den 3 maj 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119956".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Deniz Üver deniz.uver@ivo.se
9848674