Inspektör med juristbakgrund
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - ett arbete som bidrar till en tryggare och mer säker vård och omsorg. Nu söker vi en inspektör med juristkompetens till Umeå.
Om jobbet
Som inspektör arbetar du med att utreda och bedöma legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning utifrån gällande regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som inspektör kommer bland annat att vara att:
utreda ärenden som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning, exempelvis kopplat till sjukdom (t.ex. beroende), kompetens, läkemedelsförskrivning, vård och behandling eller journalföring
granska patientjournaler, förskrivningar och annan relevant dokumentation
genomföra samtal och möten med enskilda yrkesutövare som står under IVO:s tillsyn
vara huvudhandläggare i vissa ärenden och medhandläggare i andra, beroende på ärendenas omfattning och karaktär
arbeta i nära samverkan med kollegor nationellt, inklusive inspektörer med olika professioner samt tillsynstandläkare och tillsynsläkare
bidra till tvärprofessionella bedömningar och gemensamma ställningstaganden
fatta eller bereda beslut i ärenden, samt vid behov förbereda anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Umeå. Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen (jur.kand. eller annan utbildning som IVO bedömer som likvärdig)
minst två års aktuell och för rollen relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Rollen ställer höga krav på saklighet, hög integritet samt gott omdöme och analysförmåga för att kunna göra välgrundade och rättssäkra bedömningar. För att lyckas i rollen krävs god samarbetsförmåga och förmåga att bidra med ditt professionella perspektiv i tvärprofessionella sammanhang. Du behöver känna dig trygg i din kompetens samt ha förmåga att arbeta självständigt och driva ärenden framåt med tydlig struktur och ansvar för framdrift. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och arbetssätt vilket innebär att du behöver kunna ställa om och anpassa dig till nya förutsättningar.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
erfarenhet från domstol, till exempel notarietjänstgörande eller arbete som föredragande jurist
erfarenhet av tillsynsarbete
erfarenhet av arbete i beslutsfattande eller beslutsberedande roller
erfarenhet av arbete från IVO:s tillsynsområden hälso- och sjukvård.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 17 maj 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
Arbetsplatsbeskrivning
Din arbetsplats är geografiskt placerad på kontoret i Jönköping. Dina kollegor, som du har ett nära samarbete med, finns både i Jönköping och på IVO:s övriga kontor runt om i landet.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/
Kungsgatan 67 B (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Malin Salem malin.salem@ivo.se
