Insight manager
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land.
Insight Manager - Redo att ta vårt insiktsarbete till nästa nivå?
Om rollen
Förståelse för konsumenters behov har alltid varit i vårt kärnan i vår verksamhet - och vi är på en spännande resa för att förstärka och utveckla företagets insiktsarbete. Vi bygger nu upp vår insiktsfunktion på marknadsavdelningen och söker därför en Insight Manager - som blir en nyckelspelare i teamet för att säkerställa att beslut inom innovation, varumärkesutveckling och marknadsstrategi grundas i starka konsument-, kategori och shopperinsikter.
Du kommer få möjlighet att arbeta med
Gillar du att göra data och insikter begripliga och användbara? Här får du äga specifika insiktsområden och jobba med en palett av metoder- från djupgående större, mer komplexa studier till enklare smaktester.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du, i grund och botten, har en akademisk bakgrund inom ekonomi, marknadsföring, marknadsanalys eller liknande. Din yrkesbakgrund har gett dig en god erfarenhet olika slags insikts- och analysarbete samt djupare förståelse för vad som driver varumärkestillväxt. Du har en förmåga att omsätta insikter till strategier och actions organisationen kan omsätta till handling.
