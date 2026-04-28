Inside Sales - till stort bolag

Hero AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-04-28


Om rollen
Som Inside Sales är du en central del av säljorganisationen och fungerar som navet mellan leverantör, partners och interna team. Du ansvarar för att driva affärer framåt, stötta partners i hela säljcykeln och säkerställa hög kvalitet i pipeline och prognoser. Rollen kombinerar operativt säljarbete med koordinering och relationsbyggande.
Ansvarsområden
Sälj- och partnerstöd

Stötta partners och återförsäljare med:

Offerter och prissättning

Rådgivning kring produkter, licensiering och förnyelser

Arbeta proaktivt med partners för att identifiera nya affärsmöjligheter och driva pipeline

Säkerställa hög servicenivå och snabba återkopplingar till kunder och partners

Bidra till att utveckla partnerrelationer och öka lojalitet

Affärs- och pipelinehantering

Hantera affärsmöjligheter från första kontakt till avslut

Följa upp offerter, pågående affärer och kommande förnyelser

Säkerställa korrekt och uppdaterad data i CRM-system

Arbeta aktivt med pipeline-kvalitet och affärsprognoser

Identifiera risker i affärer och vidta åtgärder för att säkra avslut

Driva merförsäljning (upsell) och korsförsäljning (cross-sell)

Intern samverkan

Arbeta nära:

Fältsäljare / Account Managers

Produkt- och kategoriansvariga

Marknadsteam och vendor management

Delta i och stötta kampanjer, säljaktiviteter och partnerinitiativ

Bidra till planering och genomförande av events och utbildningar

Säkerställa att interna processer följs och förbättras löpande

Publiceringsdatum
2026-04-28

Kvalifikationer
Erfarenheter
Erfarenhet av Inside Sales, säljsupport eller kanal-/partnersälj

Erfarenhet från IT, cybersäkerhet, nätverk eller mjukvarulicensiering är meriterande

Vana att arbeta med leverantörer, distributörer eller återförsäljare

Erfarenhet av att arbeta mot tydliga säljmål och KPI:er är ett plus

Kompetenser

Stark affärsförståelse och känsla för detaljer

Förmåga att hantera flera parallella affärer och prioritera effektivt

Strukturerat och proaktivt arbetssätt

God förståelse för säljprocesser och CRM-system (t.ex. Salesforce eller liknande)

God kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska

Förmåga att analysera data och använda insikter för att driva affärer

Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och lösningsfokuserad

Självgående med stark ansvarskänsla

Trivs i ett högt tempo och i en säljdriven miljö

Nyfiken och villig att lära sig nya teknologier och leverantörsprogram

Relationsskapande och samarbetsorienterad

Resultatorienterad med driv att nå och överträffa mål

Övrigt som är viktigt i rollen

Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa erbjudanden och omsätta dem till affärsvärde för kund

Intresse för cybersäkerhet och teknikutveckling

Förståelse för partnerdrivna affärsmodeller

Initiativförmåga - att själv identifiera förbättringsområden och affärsmöjligheter

Detta är en konsultroll om 12 månader med stor chans till förlängning eller överrekrytering av kund.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Hero AB (org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
