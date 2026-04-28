Inside Sales - till stort bolag
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om rollen
Som Inside Sales är du en central del av säljorganisationen och fungerar som navet mellan leverantör, partners och interna team. Du ansvarar för att driva affärer framåt, stötta partners i hela säljcykeln och säkerställa hög kvalitet i pipeline och prognoser. Rollen kombinerar operativt säljarbete med koordinering och relationsbyggande.
Ansvarsområden
Sälj- och partnerstöd
Stötta partners och återförsäljare med:
Offerter och prissättning
Rådgivning kring produkter, licensiering och förnyelser
Arbeta proaktivt med partners för att identifiera nya affärsmöjligheter och driva pipeline
Säkerställa hög servicenivå och snabba återkopplingar till kunder och partners
Bidra till att utveckla partnerrelationer och öka lojalitet
Affärs- och pipelinehantering
Hantera affärsmöjligheter från första kontakt till avslut
Följa upp offerter, pågående affärer och kommande förnyelser
Säkerställa korrekt och uppdaterad data i CRM-system
Arbeta aktivt med pipeline-kvalitet och affärsprognoser
Identifiera risker i affärer och vidta åtgärder för att säkra avslut
Driva merförsäljning (upsell) och korsförsäljning (cross-sell)
Intern samverkan
Arbeta nära:
Fältsäljare / Account Managers
Produkt- och kategoriansvariga
Marknadsteam och vendor management
Delta i och stötta kampanjer, säljaktiviteter och partnerinitiativ
Bidra till planering och genomförande av events och utbildningar
Säkerställa att interna processer följs och förbättras löpande
Erfarenhet av Inside Sales, säljsupport eller kanal-/partnersälj
Erfarenhet från IT, cybersäkerhet, nätverk eller mjukvarulicensiering är meriterande
Vana att arbeta med leverantörer, distributörer eller återförsäljare
Erfarenhet av att arbeta mot tydliga säljmål och KPI:er är ett plus
Kompetenser
Stark affärsförståelse och känsla för detaljer
Förmåga att hantera flera parallella affärer och prioritera effektivt
Strukturerat och proaktivt arbetssätt
God förståelse för säljprocesser och CRM-system (t.ex. Salesforce eller liknande)
God kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
Förmåga att analysera data och använda insikter för att driva affärerDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och lösningsfokuserad
Självgående med stark ansvarskänsla
Trivs i ett högt tempo och i en säljdriven miljö
Nyfiken och villig att lära sig nya teknologier och leverantörsprogram
Relationsskapande och samarbetsorienterad
Resultatorienterad med driv att nå och överträffa mål
Övrigt som är viktigt i rollen
Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa erbjudanden och omsätta dem till affärsvärde för kund
Intresse för cybersäkerhet och teknikutveckling
Förståelse för partnerdrivna affärsmodeller
Initiativförmåga - att själv identifiera förbättringsområden och affärsmöjligheter
Detta är en konsultroll om 12 månader med stor chans till förlängning eller överrekrytering av kund.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
