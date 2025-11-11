Innesäljare Till 1komma5° Malmö
2025-11-11
Varmt välkommen till Europas marknadsledande leverantör av energilösningar till privatpersoner - 1KOMMA5.
1KOMMA5-gruppen driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030. 1KOMMA5 levererar och installerar energismarta lösningar såsom solceller, laddboxar och ellagring samt AI energistyrsystemet Heartbeat.
Företaget grundades 2021 och har idag över 2 200 anställda på över 75 olika platser i Norden, Europa och Australien. Företaget värderades till Unicorn redan 2023, som det mest snabbväxande clean-techbolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5 Sverige, och forma framtiden för kommande generationer - steg för steg, hus för hus.
Om rollen Som Innesäljare hos oss blir du en nyckelspelare i teamet. Här är arbetsglädje, gemenskap och framåtanda alltid i centrum. Du jobbar nära tekniker och kollegor i vårt sprillans nya kontor i Hyllie med fantastisk utsikt över hela Malmö, där din utveckling och trivsel är lika viktig som resultat.
Mer om vad du kommer göra...
Guida kunder genom hela försäljningsprocessen från intresse till färdigt avtal
Designa solcellsanläggningar och skapa professionella offerter
Följa upp projekt och säkerställa nöjda kunder
Vi söker dig som Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss, ta ansvar för affärerna och göra skillnad varje dag. Du trivs i en fartfylld och dynamisk miljö, har en positiv energi och drivkraft som smittar av sig på både kollegor och kunder.
Vi tror att du...
har viss arbetslivserfarenhet inom försäljning
har god telefonvana samt datavana
behärskar svenska och engelska
Extra plus om du...
Har erfarenhet av att jobba i CRM-system
Har jobbat inom solcellsbranschen tidigare
Det här får du hos oss: Konkurrenskraftig lön: Grundlön + provision (40 000 - 45 000 kr)
Förmåner som gör vardagen bättre: Cykelförmån, friskvård och personalrabatter
Teamkänsla: Här får du arbeta i en inspirerande och stödjande miljö med kollegor som samarbetar, delar kunskap och hjälper varandra att lyckas.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Sky is the limit! Vi erbjuder kompetensutveckling, mentorskap och interna utbildningar för att du ska nå din fulla potential. Publiceringsdatum2025-11-11Övrig information
START: Enligt överenskommelse PLATS: Malmö (huvudkontoret) OMFATTNING: 100%
1KOMMA5 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tar endast emot och bearbetar ansökningar via annons och inte via mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1komma5 Grader AB
(org.nr 559069-2900), http://www.1komma5.se Arbetsplats
1komma5° Sverige Kontakt
Caroline Johansson caroline.johansson@1komma5.com Jobbnummer
9599734