Innesäljare på Factoringgruppen!
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Factoringgruppen AB i Göteborg
Vi söker en innesäljare!
Har du erfarenhet av försäljning och känner dig trygg i den rådgivande dialogen? Trivs du med att ta ansvar för ditt eget arbete samtidigt som du har möjlighet att bidra på riktigt? Då kan det här vara rollen för dig. Vi utökar nu vårt team och söker en till kollega som vill vara med på vår tillväxtresa.
Om rollen
Som innesäljare hos Factoringgruppen arbetar du med prospektering och kvalificering av affärsmöjligheter med fokus på att hålla en hög kvalitet i dialogen och skapa långsiktiga affärsrelationer. En central del av rollen är att kontakta beslutsfattare via telefon och digitala kanaler för att förstå deras behov och boka relevanta möten.
Arbetsuppgifter
Prospektera och identifiera företag inom våra prioriterade målgrupper.
Kontakta och föra strukturerade dialoger med beslutsfattare.
Kvalificera leads och boka möten med tydligt affärsfokus.
Arbeta löpande med uppföljning och lead nurturing.
Din bakgrund och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B. Det är särskilt meriterande om du tidigare har arbetat med Hubspot (eller liknande CRM-system) och känner dig trygg med prospekteringsverktyg.
Vår försäljning bygger på en kombination av personlig kontakt och datadrivna arbetssätt. Därför söker vi dig som är van att arbeta i CRM-system, uppskattar tydliga processer och samtidigt värdesätter det mänskliga mötet. Du trivs med att arbeta självständigt, är bekväm i samtal med beslutsfattare och är mån om att representera bolaget på bästa möjliga sätt. Med din positiva attityd och vilja att bidra blir du en viktig del av vår försäljningsorganisation och vår fortsatta tillväxtresa
Om Factoringgruppen
Factoringgruppen är ett svenskt finansbolag som länge har hjälpt företag över hela landet att stärka sin likviditet genom smarta och flexibla finansieringslösningar. Genom att erbjuda finansiering och expertis ger vi företag utrymme att växa, planera och fatta rätt beslut i rätt tid. Tillsammans skapar vi bättre möjligheter för fler företag att göra goda affärer.
Vi är idag cirka 40 medarbetare med huvudkontor i Göteborg och kunder över hela Sverige. Vår vision är att skapa framtidens finansiering och vårt syfte är att alla ska ha rätt att göra goda affärer. Med värderingar som bygger på kundfokus, respekt, ödmjukhet och laganda arbetar vi för långsiktiga relationer och lösningar som gör verklig skillnad.
Vi erbjuder
Hos Factoringgruppen får du möjlighet att utvecklas i en bransch med stark tillväxt och att arbeta i en organisation där beslutsvägarna är korta och kulturen präglas av öppenhet och engagemang. Vi värdesätter service, flexibilitet och långsiktiga relationer, både med våra kunder och internt. Här får du ta stort ansvar, samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team med mycket kompetens och hög ambition. Som vår kollega får du en arbetsplats som uppmuntrar nya idéer, har högt i tak och vet att en god affär är värd att fira.
Ansökan
V går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterar David Lyon på david.lyon@fg.se
.
Välkommen att söka och bli en del av vårt team på Factoringgruppen!
