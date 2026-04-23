Innesäljare lantbruksförsäkring
Vill du jobba i ett företag där du kan göra skillnad? Vi på Länsförsäkringar Värmland söker nu en innesäljare inom lantbruksförsäkring som vill vara med och bidra till ett tryggare Värmland.Har du en bakgrund inom gröna näringar och lantbruk? Är du målmedveten och ambitiös, med en förmåga att sätta kunden i centrum? Nu söker vi en rådgivare med uppgift att ta hand nya och befintliga kunder främst via telefon och digitala kanaler.
Om tjänstenVi förstärker nu teamet som jobbar med lantbruksförsäkring inför kommande generationsskifte. Du kommer främst ha kontakt med nya och befintliga lantbrukskunder via telefon eller digitala kanaler från vårt kontor i Karlstad.I rollen som innesäljare lantbruksförsäkring kommer du ta hand om inkommande telefon samt digital kommunikation med våra lantbrukskunder. Du har även ansvar för att ta kontakt med både befintliga och nya kunder för att erbjuda nya försäkringslösningar såväl som bredda befintliga kunders engagemang och säkerställa att de är rätt försäkrade. Du arbetar självständigt och har egen försäljningsbudget. Vår ambition är att erbjuda kunden helhetslösningar inom alla våra områden bank, pension och försäkring, därför arbetar du dagligen med kollegor från andra delar av bolaget.
Vem är du?Vi söker dig som har intresse, kunskap och erfarenhet inom lantbruk och gröna näringar. Vi tror att du har flerårig erfarenhet från försäljning och erfarenhet inom försäkring är extra meriterande.
Du har en förmåga att lyssna på, förstå och sätta dig in i kundens behov och situation. Personliga egenskaper som kan komma väl till pass är att vara målinriktad och att motiveras av att skapa bra resultat. Du har ett stort eget driv, tar för dig och antar gärna nya utmaningar. Du gillar att vara med och påverka. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Det är viktigt att du är flexibel och öppen för nya arbetssätt då du kommer vara en viktig spelare för att forma framtidens arbetssätt inom lantbruksförsäkring hos oss på Länsförsäkringar Värmland. Du kombinerar det egna drivet med att vara en lagspelare som ser till helheten och arbetar tätt tillsammans med kollegor inom bank och pension för att nå framgång tillsammans.
Du har lägst gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning är meriterande för denna tjänst. Om du är utbildad agronom, lantmästare, erfarenhet inom lantbruk och innehar relevant försäkringserfarenhet är det extra meriterande.
Bakgrundskontroller
Inför anställning hos oss på Länsförsäkringar Värmland genomför vi bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Mer information
Magnus Ericsson chef lantbruksförsäkring 054 -775 15 03, 070 - 224 66 54 magnus.ericsson@lfvarmland.se
Joakim Skyman, facklig kontakt Forena 054-775 15 69 joakim.skyman@lfvarmland.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Länsförsäkringar Värmlands erbjuder värmlänningarna en attraktiv helhetslösning inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling. Vi drivs av idén att, med genuin omtänksamhet, bygga långsiktiga relationer med det samhälle vi lever och verkar i. Våra kunder är våra ägare och vi agerar alltid för deras bästa. Vi arbetar för hela Värmland och alla beslut vi fattar är för att våra kunder ska ha ett bra liv både idag och i morgon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Värmland
