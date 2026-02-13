Innesäljare/Kundtjänst (3st)
CMG Sport Sverige AB / Säljarjobb / Vänersborg
2026-02-13
Vi kommer att förstärka vårt team med tre (3) innesäljare/kundtjänst med inriktning mot företag (B2B).
Din roll som innesäljare hos oss innebär att skapa hållbara och goda relationer med både nya och befintliga kunder. Du kommer att arbeta både med telefon och mail och kommer att ingå i ett av våra professionella team. Hos oss får du en trivsam och rolig arbetsplats på vårt fräscha kontor i centrala Uddevalla där vi för närvarande är ett 25-tal anställda.
Vi erbjuder
Ett spännande arbete i ett dynamiskt företag med goda förtjänst- och utvecklingsmöjligheter där du har stort inflytande och möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder dig också att få arbeta med engagerade, prestigelösa och kunniga kollegor med gemensamt professionellt kundfokus. Du får självklart en gedigen utbildning och introduktion av våra produkter och affärssystem. Du behöver alltså ingen tidigare erfarenhet. Tjänsten är en heltidstjänst.
Vi söker dig som är full av energi, ambitiös, glad och positiv och vill arbeta med produkter kopplade till svensk idrott. Du är arbetsam och målmedveten och vet att det krävs hårt arbete för att bli framgångsrik.
Arbetstid 08:00-16:15.
Månadslön: 25-45000 kr/mån.
OBS! Vi intervjuar kandidater löpande så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. Tillträde efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Via hemsidan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CMG Sport Sverige AB
(org.nr 556848-1245), http://www.cmggroup.se
462 35 VÄNERSBORG Arbetsplats
CMG Vänersborg Kontakt
Operativ Chef
Daniel Johansson daniel@sportmail.se 0708445478 Jobbnummer
9742201