Innesäljare inom energibranschen
2025-09-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Som B2B-säljare / Mötesbokare är din huvudsakliga uppgift att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa förutsättningar för affärer. Du blir en viktig kugge i teamet som arbetar med att erbjuda tjänster inom elhandel, gashandel och elproduktion.
Som B2B-säljare / Mötesbokare är din huvudsakliga uppgift att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa förutsättningar för affärer. Du blir en viktig kugge i teamet som arbetar med att erbjuda tjänster inom elhandel, gashandel och elproduktion.Arbetsuppgifter
*
Kontakta företag via telefon och presentera vårt erbjudande
*
Boka möten åt säljteamet med relevanta beslutsfattare
*
Bygga långsiktiga kundrelationer med fokus på kvalitet och förtroende
*
Stötta med administration, underlag och mallar i säljprocessen
*
Bidra med idéer för teamets affärsutveckling
*
På sikt hantera mindre kunder samt delta i kundaktiviteter och event
*
Möjlighet att följa med på kundmöten för att utveckla din förståelse för branschen
*
Fördjupa dig i energibranschens möjligheter och utmaningar
Vi söker inte den som ringer flest samtal - vi söker dig som med lyhördhet och trovärdighet bokar möten som leder till affärer. Kvalifikationer
Vi tror att du:
*
Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning eller mötesbokning via telefon
*
Är självgående, strukturerad och trivs med att ta initiativ
*
Har en kommunikativ och trygg stil - du inger förtroende i samtalet
*
Gillar att bygga långsiktiga relationer snarare än att arbeta med volymfokus
Det är meriterande om du har:
*
Erfarenhet från energibranschen eller annan tekniskt inriktad B2B-verksamhet
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team på nio personer med bakgrunder inom bland annat ekonomi, teknik, telekom och energihandel. Här präglas arbetsklimatet av samarbete, öppenhet och en stark vilja att lyckas tillsammans. Du får en mentor vid start och en genomtänkt introduktion som ger dig de bästa förutsättningarna.
Vi erbjuder:
*
En roll där du får växa och ta större ansvar över tid
*
Ett team där idéer och förbättringsförslag alltid välkomnas
*
En arbetsplats där engagemang och arbetsglädje står i centrum - med regelbundna aktiviteter och mycket fika! Övrig information
Placering: Malm, i moderna lokaler med goda kommunikationer.
Start: Så snart som möjligt efter överenskommelse
Period: Minst 1 år
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra av dig! Ersättning
