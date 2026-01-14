Innesäljare för Telenor - Fast lön + provision!

Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-14


Innovative växer och söker nu fler säljare till vårt kontor på Gärdet i Stockholm!Vi söker dig som vill kickstarta din karriär inom försäljning - inga tidigare erfarenheter krävs!Hos oss får du en komplett säljutbildning i samband med anställning, samt löpande coachning och vidareutveckling för att du ska lyckas.
Drömmer du om ett självständigt arbete där din utveckling, lön och karriärmöjligheter baseras på din egen prestation? Då är du rätt för oss!
Som säljare hos oss får du alla verktyg du behöver: säljteknik, produktkunskap och stöd från välutbildade ledare och coacher som finns där för att hjälpa dig växa.
Vi erbjuder dig: Fast lön varje månad - alltid en trygg grund Generösa provisionsmodeller och bonusar Möjligheter att växa och bygga karriär internt Tillgång till gym på kontoret Roliga tävlingar - vinn presentkort, middagar, prylar eller körkortspaket Resetävlingar varje kvartal Aktieskola och vidareutbildningar
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag 09:00-18:00 (fredagar 09:00-17:00).
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss

Vi består idag av 200+ glada medarbetare

Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning

https://www.innovativesales.se/https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=svhttps://www.tiktok.com/@innovativesales

