Innesäljare
2026-04-09
Vi söker nu en framåtlutad, engagerad och driven person som vill ta nästa steg inom försäljning hos en av våra kunder i Halmstad. Företaget är en etablerad aktör inom sin bransch. Med huvudkontor och lager i Halmstad samt internationella samarbeten erbjuds en bra arbetsmiljö med stort fokus på kvalitet, service och hållbar utveckling.
Organisationen präglas av ett starkt kundfokus och ett kontinuerligt förbättringsarbete, där kvalitet och miljö är centrala delar i verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Tjänsten är initialt som konsult och du kommer vara anställd av OnePartnerGroup och uthyrd till kund. I rollen som innesäljare kommer du att arbeta nära företagets KAM och fungera som ett viktigt stöd i det dagliga försäljningsarbetet. Du får en varierad roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka ditt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Orderregistrering och orderuppföljning
Kalkylering och offertarbete
Kontakt med kunder och leverantörer
Inköp från europeiska leverantörer
Transportbokningar
Aktivt säljarbete via telefon mot både nya och befintliga kunderProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av av försäljning, gärna från en mindre eller medelstor verksamhet. huvudfokus ligger på att du har rätt inställning och vill lära dig.
Vi ser helst att du har:
Gymnasieutbildning (gärna med eftergymnasial, kommersiell inriktning)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God administrativ förmåga
Som person är du:
Serviceinriktad och relationsskapande
Noggrann och strukturerad
Ambitiös, framåtlutad och ansvarstagande
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
Du erbjuds en spännande och varierad roll hos en stabil arbetsgivare där du får möjlighet att utvecklas inom försäljning. Här råder en familjär kultur med högt engagemang och nära samarbete mellan kollegor.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar företaget med OnePartnerGroup. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Niclas Arheden.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
302 33 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se +46734255237
9845717