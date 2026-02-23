Innesäljare
2026-02-23
Vill du ha en central roll där du driver affären framåt och är spindeln i nätet mellan kund, säljare och interna funktioner? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Till vår kund SnickarPer söker vi nu en Innesäljare som är en nyckelposition som stöttar och driver vår försäljning genom professionell kundservice samt effektiv offert- och orderhantering. Du säkerställer att affären flyter smidigt - från första offert till leverans.
Om rollen
Orderregistrering och orderberedning
Offertarbete
Kundservice via telefon och mail
Stöd till säljorganisationen i det dagliga affärsarbetet
Säkerställa korrekt pris-, produkt- och orderinformation
Tolkning av CAD-ritningar som underlag för offert och order

Profil
Har erfarenhet av innesälj, orderhantering eller liknande roll
Är strukturerad, serviceinriktad och affärsmässig
Trivs i en roll med många kontaktytor och högt tempo

Övrig information
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Hånger, värnamo
Tillträde: Omgående
Omfattning: Heltid
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt!Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta Jennie Gunnarsson på jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
