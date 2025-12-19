Innesäljare
2025-12-19
Vi söker en innesäljare som vill jobba med både nykund och befintliga kunder!Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vill du ta dina första steg in i försäljningsvärlden och samtidigt utvecklas både personligt och professionellt? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig. Som säljare hos oss arbetar du med försäljning via telefon till både företag och privatpersoner. Du kommer att ha en central roll i att skapa och stärka kundrelationer genom att förstå kundens behov och erbjuda lösningar som verkligen passar. I rollen ingår att både bearbeta nya kunder och vårda befintliga, med fokus på långsiktighet, kundnöjdhet och goda resultat. Du arbetar mot tydliga mål och får samtidigt stor frihet att påverka ditt eget arbete. En stor fördel med jobbet är att du kan påverka din egen lön - här lönar sig engagemang och resultat på riktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har rätt inställning och vilja att lära dig. Erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav - vi lär dig det du behöver kunna. För oss handlar det mer om din attityd och ditt driv än din bakgrund.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är målmedveten och tycker om att arbeta mot uppsatta resultat
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Är nyfiken, lär dig snabbt och gillar att utvecklas
Har en professionell men personlig framtoning i samtal med kunder
Avslutad GymansieutbildningDina personliga egenskaper
Som person är du social, engagerad och har lätt för att skapa kontakt med andra. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får chansen att påverka både din egen och företagets framgång.
Vi ser gärna att du:
Har ett positivt och energifyllt sätt
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Motiveras av utmaningar och vill nå nya mål
Har en tävlingsinriktad sida och drivs av att lyckas
Är lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder
Anpassar dig lätt till nya situationer och förändringar
Gillar att samarbeta och bidra till en positiv teamkänslaÖvrig information
Tjänsten erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa i takt med dina prestationer. Du får utbildning, stöd och verktyg för att lyckas, samtidigt som du har friheten att påverka din egen karriär. Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
. Vi ser fram emot att höra från dig - sök redan idag och ta första steget mot en framtid inom försäljning Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
