Innesäljare - Fast månadslön + provision
Pauser Media AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2025-08-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, tjänar pengar från dag ett och blir en del av ett engagerat team? Då är rollen som innesäljare på Pauser Media något för dig!
Vi söker dig som är nyfiken, målmedveten och gillar att prata med människor. Du får rätt verktyg, utbildning och coachning för att lyckas.
VI ERBJUDER DIG:
• Fast månadslön enligt kollektivavtal + marknadens bästa provisionsmodell
• Verktyg, utbildning och personlig coachning
• En trygg anställning med kollektivavtal via Unionen
• En familjär företagskultur med engagerade kollegor
• Centralt kontor i Lund - Lilla Fiskaregatan 4A
• Friskvårdsbidrag, kickoffer, luncher och tävlingar
OM ROLLEN:
Som innesäljare arbetar du med uppsökande försäljning till företag i Sverige, B2B. Du säljer nyhetstjänster eller konferenser kopplade till våra varumärken:
Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Du bygger relationer via telefon, jobbar mot tydliga mål och är en viktig ambassadör för Pauser Media.
VILKA ÄR PAUSER MEDIA?
Pauser Media är ett familjeägt medieföretag som sedan starten 1992 levererar strategisk kunskap till våra kunder. Våra digitala tjänster och tidningar är ett kraftfullt verktyg för den som vill ligga steget före i sin bransch och vill utvecklas i sin yrkesroll. Tillgång till nyheter, djupgående analyser, expertintervjuer, smarta insikter och konferenser - allt anpassat till den som jobbar med ledarskap, hållbarhet, teknik, kvalitet eller samhällsutveckling. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
VI SÖKER DIG SOM ÄR:
• En sann glädjespridare och har god social kompetens.
• Målmedveten och gillar att ta ansvar
• Tävlingsinriktad och har en stark vilja att utvecklas
• Pratar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Tidigare erfarenhet inom försäljning, butik, restaurang eller kundservice är ett plus - men inget krav.
ANSÖKAN:
Skicka CV och personligt brev till: rekrytering@pausermedia.se
Urvalsprocessen är löpande, intervjuer startar i augusti.
Frågor? Kontakta Gina Wallin, rekryteringsansvarig, på telefon 08-517 955 17. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säjare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/
Lilla Fiskaregatan 4A (visa karta
)
222 22 LUND Kontakt
Rekryteringsansvarig
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-517 955 17 Jobbnummer
9462709