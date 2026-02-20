Innehållsproducent/Redaktör
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en innehållsproducent/redaktör som vill bidra i ett hållbarhetsinriktat leverantörsprojekt och skapa, strukturera samt publicera innehåll i digitala kanaler med B2B-målgrupper. En stor del av arbetet sker på engelska, vilket ställer höga krav på din förmåga att skriva och redigera på professionell nivå.
Du arbetar praktiskt i Episerver/Optimizely och producerar innehåll för webb, nyhetsbrev och sociala medier. Rollen innebär även att ta fram enklare infografik och visuellt stödmaterial som gör komplex information lättare att ta till sig. Du blir en del av en projektgrupp med verksamhetsutvecklare, hållbarhetsexperter och kommunikatör, med regelbundna avstämningar.
ArbetsuppgifterSkriva, redigera och strukturera innehåll för webb, nyhetsbrev, presentationer och sociala medier
Publicera, uppdatera och kvalitetssäkra innehåll i Episerver/Optimizely
Arbeta dagligen med engelskspråkigt innehåll och engelskt källunderlag
Anpassa budskap och format efter kanal, målgrupp och syfte
Ta fram enklare infografik och visuellt stödmaterial
Klippa och redigera enklare videos för publicering på webb
Säkerställa tonalitet, tillgänglighet och kvalitet i leveranserna
Samarbeta med sakkunniga, kommunikatörer, UX och formgivare
KravFörmåga att arbeta självgående och tänka helhet i kommunikationen med fokus på storytelling
Mycket god förmåga att skriva och redigera på engelska på professionell nivå
God förmåga att förstå och bearbeta engelskspråkigt underlag
Förmåga att förenkla och förtydliga komplexa texter
God erfarenhet av CMS, Episerver/Optimizely
Förståelse för hur innehåll struktureras och produceras för webb enligt grafiska mallar och tonalitet (text, rörligt, grafik)
Erfarenhet av att producera innehåll för nyhetsbrev och sociala medier
Vana att ta fram proffsiga presentationer med enklare infografik i PowerPoint, Figma, Canva eller liknande verktyg
Noggrann och strukturerad med vana att arbeta med flera innehållsformat
Förmåga att föreslå relevanta lösningar och vägleda kring genomförbarhet samt alternativa upplägg vid begränsningar
MeriterandeErfarenhet av SEO och tillgänglighet (WCAG)
Erfarenhet av B2B-kommunikation
Ytterligare språkkunskaper, exempelvis franska, spanska eller italienska
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer och förståelse för interna processerSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271587-1854055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
