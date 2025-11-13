Inköpsassistent (vikariat) till Åhléns
2025-11-13
Om din roll
Nu söker vi en Inköpsassistent till Åhléns huvudkontor! Som Inköpsassistent jobbar du nära Produktchefen i det dagliga inköpsarbetet med fokus på en effektiv och kvalitativ inköpsadministration. Det är en bred roll där du hanterar många kontaktytor och ingen dag är den andra lik. Du ansvarar för att säkerställa att vårt sortiment håller högsta kvalitet genom att arbeta med produktdata, kampanjer och interna processer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Arbeta med hantering och uppdatering av produkt-, pris- och sortimentsdata i våra system.
Ansvara för att säkerställa korrekt prissättning, kampanjkodning och säsongsanpassningar av vårt sortiment.
Koordinera och hantera kommunikation både internt och med leverantörer kring sortiment, kampanjer och administrativa frågor.
Korrekturläsa och kvalitetssäkra produkt- och kampanjinformation.
Delta aktivt i att utveckla och förbättra arbetsprocesser i samarbete med din närmsta chef.
Få stort eget ansvar där din noggrannhet och ditt engagemang bidrar till att vi når våra mål.
Du blir en del av ett engagerat team om 15 personer i Åhléns Inköps-och Sortimentsorganisation. Du kommer jobba nära Produktchefer, andra Inköpsassistenter och Masterdataadministratörer.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Relevant utbildning inom exempelvis inköp eller ekonomi
Tidigare erfarenhet av rollen som inköpsassistent
Meriterande med erfarenhet av detaljhandeln samt inom kategorierna mode eller hem
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
Rollen som Inköpsassistent hos oss innebär koordinerande samt tvärfunktionellt arbete. Därav lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta och kommunicera med nya kontakter och upprätthålla relationer. För att lyckas i tjänsten ser vi att du är lösningsorienterad och motiveras av att ta egna initiativ. Med anledning av att du som Inköpsassistent på Åhléns kommer ha en händelserik vardag, är du flexibel och nyfiken. Vidare har du förmågan att hantera stora mängder data och är organiserad i ditt arbete.
Om rekryteringen
Vi söker två vikarier med start så snart som möjligt till och med april 2026 samt juni 2026. Du kommer bli en del av vårt team på Åhléns huvudkontor på Dalagatan 100 i Stockholm.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Hos oss blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb.
Åhléns AB
Åsa Lilja asa.lilja@ahlens.se Jobbnummer
9604204