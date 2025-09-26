Inköpsassistent - Try & Hire
JobBusters AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad Inköpsassistent / Sourcing Support till vår kund inom industrisektorn. I denna roll får du möjlighet att stötta inköpsorganisationen genom att hantera olika administrativa uppgifter och bidra till ett effektivt och strukturerat inköpsarbete. Som Inköpsassistent / Sourcing Support blir du en viktig del av inköpsteamet. Du arbetar nära kategoriansvariga, leverantörer och interna intressenter för att säkerställa smidiga processer och hög kvalitet i arbetet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Koordinera förfrågningar (RFQ) till leverantörer samt följa upp kommunikation och svar.
Stötta kategoriansvariga med administrativa och inköpsrelaterade uppgifter.
Säkerställa leverantörers efterlevnad av tullar, hållbarhetskrav, materialkrav och andra upphandlingsrelaterade kriterier.
Underhålla och uppdatera leverantörsdata i olika system för att säkerställa korrekt information.
Onboarda nya leverantörer i masterdata och ERP-system.
Arbeta med eftermarknadsinköp.
Bidra till förbättringsarbete och effektivisering av interna processer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom inköp eller supply chain.
Erfarenhet av arbete i ERP-system.
Har mycket goda kunskaper i Excel och vana av att arbeta med data.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Vem är du?
Du är en serviceinriktad och självgående person med god förmåga att prioritera och skapa struktur i ditt arbete. Genom att bygga starka relationer och samarbeta över teamgränser bidrar du till ett positivt och effektivt arbetsklimat. Med ett öga för detaljer och en välorganiserad arbetsstil kan du hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus. Även i pressade situationer behåller du ett lugnt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du tar gärna initiativ och ägarskap, vilket säkerställer smidiga och effektiva processer i det dagliga arbetet.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Placeringsort: Jonsered, strax utanför Göteborg. Start: Oktober, senast 1 november. Slut: 2026-04-30 och därefter direktanställning hos kund. Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett svenskt multinationellt företag som tillverkar maskindrivna utomhusprodukter. De har en stark passion för innovation och miljöomsorg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
9529474