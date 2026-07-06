Inköpsadministratör | Försvarsindustrin | Karlskoga
Manpower Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-07-06
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Vill du arbeta i en viktig administrativ roll hos en ledande aktör inom försvarsindustrin? Nu söker vi en inköpsadministratör som vill bidra till en välfungerande inköpsverksamhet och stötta både chefer och medarbetare i det dagliga arbetet.
Här får du en varierad tjänst med många kontaktytor där struktur, service och samarbete står i fokus. Du blir en del av en professionell organisation med högt engagemang och stora utvecklingsmöjligheter. Tjänsten är placerad i Karlskoga.
Om Uppdraget
Som inköpsadministratör kommer du att stötta inköpsenheten med administrativa uppgifter och koordinering. Du arbetar nära verksamhetens chefer och medarbetare samt samarbetar med administrativa resurser på andra orter. Rollen passar dig som trivs i en händelserik miljö där du får ta eget ansvar samtidigt som du bidrar till att skapa struktur och effektivitet.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
* Administrativt stöd till inköpsfunktionens chefer och medarbetare
* Hantera reseadministration och bokningar
* Koordinera möten, aktiviteter och evenemang
* Hantera fakturagodkännanden
* Arbeta med tidshantering och uppföljning
* Hantera beställningar och administration kopplat till inköp
* Dokumenthantering och arkivering
* Säkerställa att administrativa processer fungerar effektivt
Vem är du?
Du är en positiv och serviceinriktad person som trivs med att samarbeta med andra. Du har en god förmåga att skapa relationer, kommunicerar tydligt och tar ansvar för ditt arbete. Vidare är du noggrann, strukturerad och har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du är prestigelös, hjälpsam och bidrar aktivt till ett gott samarbete.Kompetenser
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
* God svenska och engelska i tal och skrift
* B-körkort
* Svenskt medborgarskap
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Befattningen kan kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår uppdragsgivare har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
Vi tar INTE emot ansökningar via e-post, på grund av GDPR.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
691 51 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9993229