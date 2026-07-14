Inköps- och upphandlingsassistent till Inköpscentralen
Östra Göinge kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Östra Göinge Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östra Göinge
2026-07-14
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Är du en serviceinriktad, strukturerad och engagerad person som vill utvecklas inom inköp och upphandling? Trivs du i en roll där du får kombinera administration, samarbete och affärsmässighet? Då kan du vara den vi söker!
Inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla söker nu en inköps- och upphandlingsassistent som vill bli en del av vårt kompetenta och engagerade team.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med fokus på framtidens offentliga affärer. Hos oss får du möjlighet att bidra till samhällsnytta genom smarta, hållbara och affärsmässiga inköp – samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll.
Hos oss får du:
• En viktig och varierad roll i ett engagerat, kompetent och utvecklingsinriktat inköpsteam
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom offentlig upphandling och inköp
• Arbeta nära kollegor med specialistkompetens inom upphandling, inköpsstyrning, hållbarhet och projektledning
• Vara med och påverka utvecklingen av hållbara och strategiska inköp
• En dynamisk arbetsmiljö där samarbete mellan 5 kommuner och 13 bolag står i centrum
Inköpscentralen består idag av elva medarbetare och är organisatoriskt placerad i Östra Göinge kommun. Vi arbetar för fem kommuner och tretton kommunala bolag, vilket ger en spännande och varierad vardag med många kontaktytor och möjlighet att få insyn i olika verksamheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Inköpscentralens uppdrag är att omsätta politiska beslut och verksamhetsmål till goda affärer och hållbara resultat genom professionella inköp och upphandlingar. Vi leder och utvecklar inköpsprocessen, säkerställer att verksamheternas behov tillgodoses och ger stöd i det dagliga inköpsarbetet.
Som inköps- och upphandlingsassistent har du en viktig stödjande funktion genom hela upphandlings- och avtalsprocessen. Du arbetar nära våra upphandlare, inköpscontroller, projektledare och hållbarhetsspecialist och bidrar till att våra processer fungerar effektivt, rättssäkert och professionellt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Diarieföring och dokumenthantering
• Avtalsadministration och avtalsregistrering
• Hantering och utlämnande av allmänna handlingar
• Genomförande av direktupphandlingar
• Förnyade konkurrensutsättningar och avrop från ramavtal
• Administration i upphandlings- och avtalsverktyg
• Stöd till verksamheterna i frågor som rör inköp och avtal
• Löpande kontakt med både interna beställare och externa leverantörer
Tjänsten erbjuder en omväxlande vardag där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom offentlig upphandling samtidigt som du bidrar till att skapa värde för våra kommuner och bolag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Examen från yrkeshögskola med inriktning inköp eller upphandling, eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Goda kunskaper i Microsoft 365/Office-paketet
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Kunskaper inom lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av upphandlings-, avtals- eller ekonomisystem
Som person är du:
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
• Ansvarstagande och noggrann
• Strukturerad med god prioriteringsförmåga
• Relationsskapande och kommunikativ
• Samarbetsinriktad och lyhörd
• Nyfiken och öppen för nya arbetssätt och system
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret för anställning till ledande befattningar i kommuner.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-30 .
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Tf-Upphandlingschef
Emelie Klanjcic emelie.klanjcic@ostragoinge.se +46447756645 Jobbnummer
10002613