Inköps- och kvalitetsingenjör
Vi söker en Inköps- och kvalitetsingenjör för ett uppdrag hos vår kund inom avancerad utveckling av drivlineteknik. Uppdraget är centralt i kundens prototypverksamhet där du arbetar nära utvecklingsteam och leverantörer för att säkerställa effektiva och kvalitativa leveranser av prototypmaterial.
Om uppdraget:
I din roll ansvarar du för inköp och kvalitetssäkring av prototypmaterial och komponenter till utvecklingsprojekt. Du arbetar i en tvärfunktionell miljö där du har en nyckelroll i att koordinera leverantörer, säkerställa materialtillgänglighet och driva kvalitetsförbättringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvara för inköp av prototypmaterial och komponenter
• Välja och utveckla leverantörer baserat på kvalitet, pris, ledtid och teknisk genomförbarhet
• Lägga och hantera inköpsorder i ERP-system
• Säkerställa materialtillgänglighet inför prototypbyggnation
• Koordinera och följa upp leveranser samt kommunicera materialstatus till projektteam
• Driva kvalitetsarbete kopplat till leverantörer, inklusive avvikelsehantering och 8D-processer
• Initiera och delta i tekniska genomgångar med leverantörer
• Hantera PSW-processer och kvalitetsdokumentation
• Arbeta enligt etablerade processer och standarder såsom APQP, Automotive SPICE, IATF 16949 och relevanta ISO-standarder
Din Profil
• Minst 3 års erfarenhet av inköp och kvalitet
• God kunskap om inköps- och kvalitetsprocesser
• Erfarenhet av leverantörsstyrning
• Erfarenhet av arbete i ERP-system
• Kunskap om APQP, Automotive SPICE samt relevanta ISO-standarder (t.ex. IATF 16949)
• Erfarenhet av kvalitetsarbete och problemlösning, inklusive 8D-metodik
• Förmåga att arbeta strukturerat och driva frågor självständigt
• God samarbetsförmåga i tvärfunktionella och internationella team
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköps och Kvalitetsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
261 29 LANDSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9831517