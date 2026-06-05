Svetsare till säkerhetsklassat uppdrag (Rör/Rostfritt)
Auxante AB / Svetsarjobb / Stockholm Visa alla svetsarjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Arbetet består främst av rörsvetsning i rostfritt material inom större anläggningsprojekt. Du arbetar ute i projekt tillsammans med andra yrkesgrupper och ansvarar för att utföra svetsarbeten enligt ritning och gällande krav. Arbetet innebär både nyinstallation, underhåll och ombyggnation där precision och kvalitet är avgörande. Projekten genomförs i kontrollerade miljöer där säkerhet och efterlevnad av rutiner är en central del av vardagen.Profil
Vi söker nu en erfaren svetsare för arbete i tekniskt avancerade projekt inom energi- och infrastruktur. Rollen ställer höga krav på kvalitet, noggrannhet och ansvar, där arbetet sker i miljöer med särskilda säkerhetskrav.
Vi söker dig som har erfarenhet av rörsvetsning, gärna i rostfritt, och som är trygg i att arbeta självständigt i projektmiljö. Du har en god förståelse för ritningsläsning och är van att arbeta med höga kvalitetskrav. Du är svensk medborgare, vilket är ett krav då uppdraget sker i en säkerhetsklassad miljö. Som person är du ansvarstagande, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Kontakt
Linus Lööw Spadaro linusloowspadaro@auxante.se +46 76 006 07 24 Jobbnummer
9950186