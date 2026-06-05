Specialpedagog/speciallärare till skolorna i Fridlevstad och Tving

Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Speciallärarjobb / Karlskrona
2026-06-05


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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-05

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare är du en viktig medarbetare i Fridlevstadskolans och Tvingskolans elevhälsoteam. Elevhälsans huvudsakliga fokus är att arbeta hälsofrämjande för alla elevers lärande med speciellt fokus på förebyggande och främjande insatser. Dessa kan vara skolövergripande, klassbaserade eller individualiserade. Du arbetar tätt ihop med skolornas kurator, skolsköterska och rektor i elevhälsoteamet för att hitta lösningar som kan underlätta inlärningen för elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att ha en nära kollega även i befintlig specialpedagog på Holmsjö skola.

Specialpedagog/speciallärare ansvarar för att pedagogiska kartläggningar och -utredningar samt åtgärdsprogram upprättas, genomförs och utvärderas. Arbetet innebär täta kontakter med elever i behov av särskilt stöd, deras vårdnadshavare, elevernas klass- och ämneslärare, elevhälsoteamet samt skolledning.

Kvalifikationer
• Examen från utbildningsprogram mot specialpedagog eller speciallärare
• Erfarenhet som klasslärare inom grundskolan är meriterande
• God pedagogisk förmåga och ett inkluderande förhållningssätt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.

I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326272".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Kommun (org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta)
371 83  KARLSKRONA

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen

Kontakt
Sveriges lärare
Carina Svensson
Carina.Svensson3@karlskrona.se
0455 - 32 13 83

Jobbnummer
9950185

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