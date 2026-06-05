Musiklärare på skolorna i Fridlevstad, Tving och Holmsjö
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Karlskrona Visa alla grundskollärarjobb i Karlskrona
2026-06-05
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Denna tjänst innebär undervisning i ämnet musik på tre olika skolenheter - Fridlevstadskolan, Tvingskolan och Holmsjö skola. Schemamässigt ligger undervisningstiden fördelad så att du jobbar hela dagar på varje skola. Uppdraget som musiklärare motsvarar ca 60% av heltid, dvs tre dagar i veckan. Karlskrona kommun erbjuder sina anställda heltid som norm, dvs du kommer att bli erbjuden en heltidsanställning. Du kan själv välja att arbeta bara 60% eller få andra arbetsuppgifter på våra skolor upp till heltid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ansvarar du främst för undervisning i musik. Det är meriterande om du har behörighet för undervisning i något annat skolämne F-6 också. Sök gärna tjänsten även om du ännu inte har lärarlegitimation och behörighet som musiklärare men vet att du är duktig på musik och intresserad av barn och lärande.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen samt bidrar aktivt till elevernas kunskapsutveckling och glädje att lära.
Vi söker dig som:
• Skapar en tydlig och strukturerad undervisning med förutsägbarhet för eleverna
• Varierar arbetssätt och stimulerar elevernas motivation och delaktighet
• Har ett starkt engagemang för att bygga goda relationer med elever
• Samarbetar väl med kollegor och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• Kommunicerar tydligt med elever, vårdnadshavare och kollegorKvalifikationer
• Legitimerad grundskollärare med behörighet i musik
• Kompetens eller behörighet i musik är meriterande
• God pedagogisk förmåga och ett inkluderande förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Carina Svensson Carina.Svensson3@karlskrona.se 0455 - 32 13 83 Jobbnummer
9950184