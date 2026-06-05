Butik- & Lagersäljare till Beijer Anderstorp
Beijer Byggmaterial Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Gnosjö Visa alla butikssäljarjobb i Gnosjö
2026-06-05
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Är du en serviceinriktad och driven butik- och lagersäljare med ett brinnande intresse för försäljning av byggmaterial? Inspireras du av en aktiv vardag och har en stark vilja att utvecklas kompetensmässigt? Butik- och Lagerteamet i Anderstorp söker dig som vill bidra med service i världsklass! Bli en del av vårt härliga team och Bygg Beijer med oss!
Beijer erbjuder
Som butiks- och lagersäljare blir du en del av ett härligt och engagerat team som genom gott samarbete har roligt och utvecklas tillsammans i arbetet. Du får chansen att arbeta i en stöttande miljö där du kan utvecklas och göra det lilla extra i varje kundmöte och bygga långsiktiga kundrelationer av hög kvalitet, varje dag! Den här tjänsten utgår ifrån vårt team i butiken dit dina arbetsuppgifter kommer vara fokuserade, men det kommer ingå viss del av lagerarbete också.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Erbjuda service genom att ge tips, råd och support till både konsument- och företagskunder, med fokus på att skapa en kundupplevelse i världsklass
Driva och engagera dig i Filialens logistik och har ett öga för ordning & reda
Arbeta med lagerplock, butiksarbete, kassa & lossning ankommande gods, lastning av utgående gods mm.
Arbeta i vårt affärssystem för att hämta/ administrera order & offerter mot konsument- och företagskunder
Kassaarbete
Vem söker vi?
Som butiks- och lagersäljare är det viktigt att leverera en hög kvalitativ nivå och vara mån om att alltid ge ett glatt bemötande gentemot våra återkommande som nya kunder. Du är en lagspelare som trivs i en inkluderande kultur och aktivt bidrar till en schysst arbetsmiljö, där ordning och reda är en självklar del av vårt samarbete. Tillsammans når vi resultat genom omtanke om varandra och ett starkt engagemang. Vi arbetar i tighta team inom en snabbfotad bransch, där det är viktigt att behålla lugnet under krävande perioder och hantera många bollar i luften med en positiv inställning.
Krav för tjänsten är:
• Systemvana
• Körkort/AM
• Kunskap och erfarenhet inom byggbranschen
• Truckkort
Erfarenhet från att sälja byggmaterial/ kunskap inom byggmaterial anses meriterande.
Beijer som arbetsgivare
Beijer Byggmaterial erbjuder dig en roll i ett företag som med en stark företagskultur och tydliga värderingar. Vi ska vara den mest pålitliga byggmaterialhandlaren genom att vara schyssta, passionerade och stolta. Vi är stolta över att vara proffsbyggarnas förstahandsval, vilket vi lyckas med genom ett starkt lokalt entreprenörskap och det centrala stöd som Servicekontoret erbjuder.
I denna roll rapporterar du till Filialchefen och blir en del av ett härligt, passionerat team.
Vi erbjuder kollektivavtalsenlig lön och schyssta villkor.
Känner du att detta stämmer in på dig och att det är nästa steg i din karriär? Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Anställningsform:
Tillsvidare
Placeringsort:
AnderstorpPubliceringsdatum2026-06-05Tillträde
Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess:
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via mejl utan hänvisar till ansökningsformulär via vår annons. Samtliga sökande kontaktas efter avslutad rekryteringsprocess.
För frågor om tjänst eller process:
Susanne Ågren, Filialchef på Beijer Anderstorp, susanne.agren@beijerbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beijer Byggmaterial Aktiebolag
(org.nr 556012-5220)
Stegvägen 18 (visa karta
)
332 92 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beijer Byggmaterial - Anderstorp Jobbnummer
9950190