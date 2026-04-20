Inköpare till projekt i Boden
2026-04-20
Vill du arbeta med inköp i ett roligt projekt och samtidigt vara delaktig i införandet av ett nytt ERP-system? Nu har du möjlighet att bli en del av vårt inköpsteam!
Som inköpare hos oss arbetar du nära verksamheten med att säkerställa att inköp och avtal fungerar smidigt i våra system. Du stöttar projekten genom att lägga och följa upp inköpsorder, se till att kontrakt är korrekt registrerade samt att leverantörs- och artikeldata håller hög kvalitet. En viktig del av rollen är att samordna flödet mellan beställning, leverans och fakturering och att hantera eventuella avvikelser som uppstår.
Du har också en stödjande roll gentemot kollegor och leverantörer genom att svara på frågor kring inköpsprocessen och hur våra system används. Parallellt med det dagliga arbetet bidrar du till införandet och vidareutvecklingen av vårt nya ERP-system, där noggrannhet och struktur är avgörande.
Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs med att arbeta operativt, strukturerat och lösningsorienterat i en projektmiljö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, och som trivs i en operativ roll med fokus på inköp och administrativa flöden. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är van vid att arbeta i affärssystem. Erfarenhet av exempelvis NetSuite är meriterande.
Du är bekväm med systembaserat arbete och tycker om att arbeta metodiskt med beställningar, avtal och data. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor och leverantörer. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har förmågan att hantera flera uppgifter parallellt.
Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten, bidra till ordning och kvalitet i inköpsprocessen och samtidigt vara med i ett förbättrings- och utvecklingsarbete.
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com
9864207