Inköpare till Lekia

Vill du arbeta brett inom inköp och vara en nyckelperson i att säkra hög tillgänglighet av några av världens största leksaksvarumärken? Hos Leken får du kombinera operativt ansvar med utveckling av rutiner, processer och samarbete med externa partners.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Lekia.
Om företaget
Lekia är Nordens största leksakskedja med över 170 butiker runt om i Sverige och Norge. Sortimentet består av välkända varumärken och produkter som inspirerar till lek, lärande och gemenskap för barn i alla åldrar. Lekia kombinerar det bästa av två världar, en stark lokal närvaro genom sina butiker och en modern grossist- och e-handelsverksamhet som stödjer kedjans utveckling.
Hos Lekia arbetar man långsiktigt med hållbarhet, kvalitet och kundupplevelse i fokus, alltid med glädjen i centrum. Här blir du en del av en organisation som förenar entreprenörsanda och långsiktighet. Du får arbeta i en miljö med korta beslutsvägar, stor frihet och mycket ansvar, där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad. Tillsammans med kollegor som delar din vilja att förbättra, förenkla och effektivisera bidrar du till att skapa logistiklösningar som stärker våra butiker och vår e-handel - idag och imorgon.
Arbetsuppgifter
Som inköpare hos Leken arbetar du med att planera och genomföra inköp som säkerställer att sortimentet finns tillgängligt i rätt tid inför både vardag och intensiva försäljningsperioder. Rollen är operativ och innebär arbete med prognoser, orderläggning och uppföljning, från behovsplanering till att leveransen är på plats. I rollen har du främst kontakt med leverantörer i Asien. I rollen arbetar du även med att uppdatera volymprognoser samt planera påfyllning i butik och e-handel. Du använder befintliga systemstöd för prognoser och beställningar och bidrar till att de används strukturerat och effektivt.
Du har löpande kontakt med stora internationella leverantörer och distributionspartners, där du representerar företaget i frågor som rör volymer, orderstatus och leveransplanering. Arbetet kräver att du har koll på detaljerna, kan identifiera avvikelser snabbt och tar initiativ till att korrigera när något behöver justeras.
Rollen innebär också att du tillsammans med kollegor arbetar för att utveckla rutiner och processer inom inköp och varuförsörjning. Det handlar om att skapa tydlighet, jobba systematiskt med uppföljning och bidra till stabila flöden ut mot butik.
Planera och genomföra inköp baserat på sortimentsbehov, prognoser och säsongsvariationer, liksom uppdatera volymprognoser samt planera påfyllning i butik och e-handel
Lägga och följa upp order, inklusive kommunikation och koordinering mot leverantörer
Arbeta i systemstöd för prognoser, beställningar och uppföljning av varuflöden
Följa upp avvikelser och vid behov initiera åtgärder i dialog med leverantörer och interna funktioner
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och rutiner inom inköp och lagerstyrning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av operativt inköp, inklusive orderläggning, leveransuppföljning och löpande dialog med leverantörer
God förståelse för prognoser, varuflöden och hur planering påverkar tillgänglighet
Vana att arbeta med professionella och strukturerade leverantörer, gärna internationellt mot Asien och/eller Kina
God systemvana, gärna inom inköps- eller planeringssystem
Du trivs i en roll där besluten behöver tas nära vardagen och där du har ansvar för att hålla flödet i rörelse. Du arbetar strukturerat, följer upp siffror och skapar tydlighet i dina processer. När något avviker agerar du direkt och tar reda på vad som behöver göras. Du är trygg i kontakten med leverantörer, kommunicerar tydligt och kan hålla flera intressenter informerade om läget. Samtidigt är du bekväm i en miljö där arbetssätt fortfarande utvecklas och bidrar gärna till att skapa ordning, struktur och kontinuitet. Noggrannhet i detaljer kombinerar du med förmågan att hålla koll på helheten.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
