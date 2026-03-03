Inköpare Till Garam I Vallentuna
2026-03-03
Vill du arbeta affärsnära i ett stabilt och välrenommerat företag som befinner sig i stark tillväxt? Trivs du i en miljö där teknik, kvalitet och entreprenörskap går hand i hand - och där du får både ansvar och stora möjligheter att utvecklas? Då kan du vara den personen vi söker till rollen som inköpare hos Garam Elektronik i Vallentuna.
Om GARAM Elektronik AB
GARAM Elektronik AB tillverkar kvalificerade kablage för industriella och militära kunder. Med ett av marknadens bredaste sortiment av kvalitetsprodukter inom förbindningsteknik, två produktionsenheter och ett starkt tekniskt kunnande är vi ett välrenommerat bolag inom vår nisch. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder och hjälper dem att utveckla produkter och lösningar, där vårt tekniska kunnande och våra produktionsmöjligheter gör stor skillnad i deras projekt. Vi har huvudkontor och tillverkning i Sverige samt nybyggd fabrik i Estland, vilket ger oss flexibilitet och effektiva produktionsupplägg. Verksamheten har ett 50-tal anställda som tillsammans omsätter drygt 100 MSEK och står inför en kraftfull tillväxtresa. För mer information läs: www.garam.sePubliceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som en av två inköpare får du en viktig roll i vår fortsatta tillväxt. Arbetet är kundorderstyrt, vilket innebär tät kontakt med både interna och externa parter för att säkerställa rätt material i rätt tid, till rätt pris. Du arbetar brett med både operativa och strategiskt inriktade inköpsuppgifter och samverkar nära produktionsplanering, KAM och övriga funktioner.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Kundorderstyrt löpande inköp samt hantering av förfrågningar till våra leverantörer
- Förhandling av priser, kvantiteter och leveranstider
- Underhåll av affärssystemet Pyramid (priser, ledtider, beställningspunkter m.m.)
- Uppföljning av KPI:er såsom lageromsättning, leveransprecision och kostnadsutveckling
- Samordning med KAM och produktion
- Aktiv kommunikation med leverantörer på svenska och engelska
- Driva och utveckla affärssystemets nyttjande
- Förbättra processer och rutiner
- Strategiska inslag, såsom leverantörsutvärdering, villkorsoptimering, kostnadsanalys mm.
Tekniskt intresse - särskilt inom elektronik eller elektroteknik - är meriterande
Vem är du?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och trivs i en roll där du får kombinera det dagliga inköpsarbetet med strategiska inslag. Du gillar att arbeta nära affären, utveckla leverantörsrelationer och bidra både till effektiviseringar och långsiktiga förbättringar.
Vi tror att du är:
- Affärsorienterad, framåt och nyfiken, med vilja att växa i en bred inköpsroll
- Trygg i operativt inköp och intresserad av mer strategisk påverkan, exempelvis leverantörsutvärdering och kostnadsanalys
- Analytisk, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
- Kommunikativ och van vid att samarbeta med många kontaktytor
- Van vid att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Excel
- God kommunikatör på svenska och engelska i tal och skrift
Du trivs i en dynamisk miljö där du får vara del av ett företags fortsatta tillväxt och där du både får ta ansvar och fortsätta utvecklas.
Vi erbjuder
Hos GARAM Elektronik AB får du:
- Flexibla arbetstider och förtroendetid
- En platt och entreprenöriell organisation
- Korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka
- En roll med växande ansvar i ett företag med stark framtidstro
- Ett engagerat och stöttande team med tekniskt djup
- Daglig arbetsplats på huvudkontoret i Vallentuna, möjlighet att arbeta på distans 1 dag/vecka
- Goda parkerings- och kommunikationsmöjligheter (närhet till Roslagsbanan)
Intressant?
- Välkommen att skicka in ansökan snarast, vi tittar löpande på ansökningarna som kommer in
Vid frågor eller mer information - vänligen kontakta rekryteringskonsult Petra Lindomborg som nås på 072-7164381.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Petra Lindomborg, RekryteringsHuset 0727164381 Jobbnummer
9775538