Inköpare till Essity
Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-09
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Har du tidigare erfarenhet av inköp och vill ta nästa steg i en internationell miljö? Här får du arbeta nära både leverantörer och interna intressenter med möjlighet att påverka affärer på europeisk nivå.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 10 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Essity. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Essity är ett globalt ledande bolag inom hygien och hälsa som gör vardagen bättre för miljontals människor världen över. Med innovativa och hållbara produkter sätter de standarden för framtidens hygien- och hälsolösningar. Essity finns i cirka 150 länder och har omkring 36 000 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt. Tjänsten är placerad på Essitys kontor i centrala Mölndal, där forskning, utveckling och hållbarhet står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som inköpare arbetar du med indirekt inköp inom främst IT-programvara och HR-tjänster. Du ansvarar för en eller flera kategorier och driver inköpsaktiviteter på europeisk nivå. Rollen innebär både operativt och taktiskt arbete där du förväntas ta ett helhetsgrepp om leverantörsbas, kostnadsdrivare och affärsmöjligheter.
Du kommer att analysera spenddata, identifiera besparingsinitiativ och genomföra upphandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med både lokala och globala team för att säkerställa att strategier implementeras och att arbetssätt är enhetliga. Du arbetar aktivt med e-sourcingverktyg, framför allt Ariba, och säkerställer att avtal används på rätt sätt.
I rollen ingår också att förbättra processer och bidra till effektivare inköpsflöden, samt att identifiera möjligheter att samordna inköpsvolymer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för inköp inom en eller flera kategorier inom indirekt procurement
Driva upphandlingar och RFQ:er i Ariba
Hantera och utveckla leverantörsbasen samt leda förhandlingar
Analysera spend- och prisdata för att identifiera besparingsmöjligheter
Säkerställa efterlevnad av avtal och inköpsstrategi
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av inköp
Meriterande med erfarenhet av inköp inom IT eller HR-tjänster
Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar och leverantörsförhandlingar
Vana av att analysera data och arbeta med kostnadsoptimering
Erfarenhet av Ariba eller liknande system
Flytande i engelska i tal och skrift
I den här rollen behöver du kunna ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt utan att vänta på tydliga instruktioner. Du är van att hantera komplexa situationer och tar ett strukturerat grepp om problem för att hitta lösningar som fungerar i praktiken.
Du har lätt för att samarbeta med olika typer av intressenter och anpassar ditt arbetssätt beroende på situation och affärsbehov. Rollen ställer också krav på att du är analytisk och kan omsätta data till konkreta åtgärder.
Övrig information
Start: 2026-10-01 Plats: Mölndal Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032036-2094331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9998057