Inköpare | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-07-10
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Vi söker nu en driven och engagerad Junior Inköpare som vill utvecklas i en spännande roll och bli en del av företagets inköpsteam. Här får du möjlighet att bygga din kompetens, utvecklas inom inköpsområdet och växa tillsammans med verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som Junior Inköpare får du möjlighet att utveckla din kompetens inom både strategiskt och operativt inköp. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor inom inköp och bidra till att säkerställa ett effektivt materialflöde som stödjer företagets högteknologiska produktion.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Visstidsanställning/kontrakt via Lernia med möjlighet till förlängning eller övergång till kund.
Placeringsort: Stockholm.
För vissa uppdrag krävs att du kan genomgå och godkännas i en bakgrunds- och säkerhetskontroll samt vara medborgare i ett NATO-land. Detta anges i annonsen när det är aktuellt.Arbetsuppgifter
Du kommer hanterar inköpsordrar, orderbekräftelser och leveransbevakningar.
Säkerställa att material och komponenter levereras i rätt tid till produktionen.
Administrerar och underhåller masterdata och leverantörsuppgifter i affärssystem.
Assisterar vid leverantörsutvärderingar och enklare prisförhandlingar.
Samarbeta tätt med lager, logistik och kvalitetsteamet för att lösa dagliga flödesfrågor.
Om dig
Vi söker dig som är i början av din karriär och har en stark vilja att lära. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs med administration såväl som affärsmässiga kontakter. Du är en problemlösare som behåller lugnet även när ledtiderna är tajta.
Formell kompetens
Relevant utbildning inom inköp, logistik, supply chain eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Nyutexaminerad eller upp till 2 års erfarenhet av administration, inköp eller kundservice.
Erfarenhet av upphandlingar, avtalsskrivning och prisförhandlingar.
God datorvana och ett intresse för att lära dig affärssystem (meriterande om du har testat system som Odoo, Monitor eller SAP).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, eftersom företaget har både lokala och internationella leverantörer.Dina personliga egenskaper
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har ett affärsmässigt fokus. Du arbetar noggrant, är relationsskapande och har förmåga att driva förbättringar samt skapa förtroende hos leverantörer och kollegor.
Vi erbjuder
En central roll i en växande verksamhet med möjlighet att påverka inköpsstrategi och processutveckling.
Varierande arbetsuppgifter med både operativt ansvar och strategiska initiativ.
Stöd från Lernia i din utveckling och möjlighet till förlängning eller övergång till kund efter avslutat uppdrag.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stöd i din professionella utveckling. Genom oss får du möjlighet att utvecklas i roller som matchar din kompetens och dina ambitioner.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare via e-post: bemanning.stockholm@lernia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054652-2097368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10000027