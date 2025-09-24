Inköpare & förmedlingsansvarig
2025-09-24
Vi vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Vill du jobba med bilar och affärer, men saknar erfarenhet? Inga problem! Hos oss är rätt inställning viktigare än år i branschen. Vi söker både erfarna inköpare och dig som kanske är i början av din karriär men har ett starkt bilintresse och ett driv att göra affärer.
I denna centrala roll får man vara med och definiera bolagets framtid genom att säkerställa att vi gör de absolut bästa möjliga bilinköpen. Utöver detta så är man även ansvarig för att leda och utveckla bolagets nya satsning inom företagsförmedling (Bilsmidigt Plus).Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hela inköpsprocessen, från identifiering av leverantörer och objekt till avtalssignering.
Samarbeta med logistikavdelningen kring effektiv hantering av inköpta objekt
Utveckla och implementera strategier för effektiva inköp
Hantera förfrågningar och förhandlingar med leverantörer
Analysera marknaden för att för att identifiera trender och inköpsmöjligheter
Analysera prestation och kvalitet på inköpta objekt
Hantera hela processen för utgående inköpsreklam till företag och privatpersoner
Anskaffa nya och upprätthålla befintliga företagskunder för företagsförmedling
Värdera inbytesbilar tillsammans med andra inköpareKvalifikationer
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av bilar, bilinköp eller besläktat område
Stark förhandlingsförmåga och analytiskt tänkande
Har en god förmåga att bygga och underhålla relationer
Strukturerad och noggrann med förmågan att ha många bollar i luften
Tar fullt ägandeskap för sina arbetsuppgifter
Erfarenhet av att arbeta med inköpsverktyg samt i nya IT-miljöer
En lagspelare som trivs att i grupp jobba mot uppsatta mål
Har ett intresse för bilar
Som person är du driven och självgående, med en stark passion för att bygga relationer och skapa goda affärer. Som inköpare & förmedlingsansvarig ingår du i inköpsteamet som består av två till inköpare. Du utgår från vårt kontor i Upplands Väsby.
Hos oss får du chansen att snabbt utvecklas i en spännande roll, med coachning och stöd från ett tight team. Vill du vara med på vår resa och ta Bilsmidigt till nästa nivå? Då vill vi höra från dig! Så ansöker du
