Vill du bli en del av ett framstående företag inom livsmedelsbranschen? Scan Sverige söker nu en Inköpare Nöt med fokus på ansvarstagande och hållbarhet. Ta chansen att vara med och forma framtidens köttproduktion med passion för inköp och affärsrelationer. Det här kommer du att göra
Som Nötinköpare hos Scan Sverige AB är ditt ansvar att säkerställa en effektiv och hållbar inköpsprocess av nötdjur till vår produktion. Du kommer att arbeta med nötdjur, ansvara för att upprätthålla god relation med befintliga leverantörer samt identifiera nya potentiella samarbetspartners både via telefon, personliga kontakter och i samband med producentträffar. Du blir ett viktigt stöd till våra leverantörer och ditt arbete kommer att bidra till att säkerställa en pålitlig och högkvalitativ tillförsel av djur till vår verksamhet, vilket i sin tur bidrar till utveckling hos våra leverantörer. Du kommer att hantera förhandlingar med leverantörer, övervaka marknaden och analysera priser för att säkerställa konkurrenskraftiga avtal. Ditt affärsområde är Västergötland. Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar inköp och förmedling av slaktdjur, långsiktigt relationsbyggande med leverantörer, uppsökande av potentiella leverantörer, att vara ambassadör för Scan Sverige AB och vår djuromsorg, att representera Scan Sverige AB vid mässor och dylikt. I denna tjänst utgår du från din bostadsort, då du arbetar över ett större geografiskt område är resor en naturlig del av arbetet. Du rapporterar till Inköpschef Nöt.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Ett stort intresse för nötproduktion
- God kännedom och kunskap om djur
- Goda kunskaper i MS Office
- Erfarenhet av att knyta och vårda relationer med kunder/leverantörer
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
- Några års erfarenhet av inköp, gärna från animalieproduktion
- Kunskap om marknadstrender och prissättning
- God förhandlingsförmåga
Du är:
- Initiativrik, målinriktad och trivs med att arbeta självständigt på ett proaktivt sätt.
- En relationsbyggare med stark kommunikativ förmåga, vilket gör det lätt för dig att knyta såväl interna som externa kontakter.
- Analytisk med förmågan att lösa problem på ett effektivt sätt för att ta dig framåt i arbetet och kunna bedöma kvalitet och kostnadseffektivitet.
- Strukturerad och tycker om att skapa en struktur för ditt arbete för att kunna prioritera mellan olika uppgifter
- En person som trivs med att samarbeta med andra
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Låter det intressant? Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 18/3. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen. I slutskedet av rekryteringsprocessen kommer det att genomföras en bakgrundskontroll. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Anna Lengroth på anna.lengroth@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Mer om Scan Sverige Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597), https://www.scansverige.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9765820