Account Manager till Natumin Pharma i Habo
2026-06-01
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa i ett entreprenöriellt bolag där du får stort ansvar, möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med verksamheten?
Nu söker Natumin Pharma en driven och relationsskapande Account Manager som vill arbeta nära välkända varumärken inom energidryck, kosttillskott och kosmetik i en roll där affär, relationer och produktutveckling står i fokus. Vill du vara med på resan? Välkommen med din ansökan!
Som Account Manager ansvarar du för att skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer med företag som vill utveckla och producera produkter tillsammans med oss inom energidryck, kosttillskott och kosmetik. Du arbetar både med befintliga och nya kunder där du har en tät dialog med exempelvis inköpschefer, produktansvariga och ägare bakom flera spännande varumärken. Rollen innebär betydligt mer än traditionell försäljning, för att lyckas behöver du förstå hela affären från kundbehov och produktidé till produktion, planering och långsiktigt samarbete. Du kommer att arbeta nära produktion, produktutveckling och planering för att säkerställa att affärerna fungerar hela vägen från idé till färdig produkt. Tillsammans med kunden kan du även vara delaktig i utvecklingen av nya produkter och koncept.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning hos Natumin Pharma. Du utgår från kontoret i Habo och arbetar normalt måndag – fredag med möjlighet till flex. Resor förekommer naturligt i tjänsten, övernattningar är inte frekventa. Du arbetar nära övriga kollegor på plats i Habo och rapporterar direkt till vice vd.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, affärsmässig och motiveras av att bygga långsiktiga relationer. Du tycker om att skapa förtroende, utveckla affärer och arbeta nära kunder i en verksamhet där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Du är en person som gillar högt tempo och som vill vara med på en tillväxtresa där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med bolaget. Samtidigt har du ett genuint intresse för varumärken kopplade till energidryck, kosttillskott och kosmetik och är nyfiken på hur affärer och produktion fungerar bakom kulisserna.
För att lyckas i rollen har du ett affärsdriv, erfarenhet av att skapa affärer och bygga relationer och känner dig trygg i dialogen med kunder och beslutsfattare, samtidigt som du fortfarande är hungrig på att utvecklas vidare. Kanske kommer du från gymbranschen, dagligvaruhandeln eller har erfarenhet från inköp, kundservice eller annan relationsdriven försäljning. Du är självgående, social och har lätt för att bygga relationer både internt och externt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
För oss är driv, personlighet och viljan att utvecklas viktig och vi söker nu efter dig som har ett intresse för varumärken kopplat till energidryck, kosttillskott och kosmetik och vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa. Välkommen med din ansökan!
Om Natumin Pharma
Bolaget har sina rötter i småländsk entreprenörsanda och har över 75 års erfarenhet inom hälsa och produktutveckling. Från en lokal hälsobutik har verksamheten utvecklats till ett modernt och expansivt bolag med egen tillverkning och stark kompetens inom kosttillskott, kosmetik och hälsoprodukter. Idag bedrivs verksamheten i våra effektiva och anpassade lokaliteter i Habo strax norr om Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: AxÖ Consulting AB
https://axoconsulting.se/
Snickaregatan 10 (visa karta
)
566 33 HABO
För detta jobb krävs körkort.
AxÖ Consulting Kontakt
Julia Rofors julia.rofors@axoconsulting.se 072-1760302
