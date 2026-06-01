Senior Leveransledare för utbildningsförvaltning
Avaron AB
2026-06-01
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Efter ett omfattande införande av Edlevo återstår verksamhetskritiska punkter som behöver drivas i mål inom gymnasie- och vuxenutbildning. Här kliver du in i en central roll i en större utbildningsförvaltning i offentlig sektor, där du skapar ordning, tempo och tydliga beslut i övergången från projekt till långsiktig förvaltning.
Du blir den sammanhållande länken mellan verksamhet, systemförvaltning, IT/digitalisering och extern leverantör. Fokus ligger på att säkra framdrift i frågor som rör bland annat antagningsflöden, reservantagning, SFI, ekonomiska flöden, rapporter, prestanda, dokumentation och integrationer.
Det här passar dig som gillar komplexa miljöer med många beroenden och som vill ha en roll där du får stort inflytande över styrning, prioritering och en stabil överlämning till förvaltning.
ArbetsuppgifterDu etablerar och driver en tydlig struktur för restlistan, inklusive status, prioritet, ansvar, beroenden, verifiering, beslut och avslut.
Du prioriterar och konsekvensbedömer frågor tillsammans med verksamheten, med fokus på verksamhetskritiska och tidskritiska områden.
Du samordnar arbetet mellan verksamhet, IT, systemförvaltning och extern leverantör för att skapa gemensam riktning och hög framdrift.
Du följer upp åtaganden, tidplaner, lösningsförslag, eskaleringar och leveranser från leverantörssidan.
Du tar fram korta och tydliga beslutsunderlag, statusrapporter och rekommendationer till ledning och styrning.
Du planerar och följer upp återtest, verifiering och verksamhetsgodkännande så att leveranser kan stängas på rätt grund.
Du säkerställer att frågor hanteras rätt väg vidare, exempelvis som fel, avtalad leverans, förändringsbehov eller ärenden för fortsatt förvaltning.
Du bidrar till en strukturerad överlämning från projektets arbetssätt till ordinarie förvaltning.
KravMinst 15 års dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa IT-, digitaliserings- eller verksamhetsutvecklingsuppdrag i större organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av ledande roller i större systeminföranden där verksamhetsprocesser, IT, leverantör, test, migrering, integration och förändrade arbetssätt behövt samordnas.
Dokumenterad erfarenhet av offentlig sektor och god förståelse för styrning, spårbarhet, saklighet, dokumentation och upphandlings-/avtalsnära arbete.
Erfarenhet av att leda restliste-, defekt-, incident-, förändrings- eller leveransuppföljning efter produktionssättning av verksamhetskritiskt system.
Erfarenhet av leverantörsstyrning, inklusive uppföljning av åtaganden, tidplaner, lösningsförslag, eskaleringar och verifiering av leverans.
Dokumenterad erfarenhet av samverkan mellan verksamhet, IT, systemförvaltning och externa leverantörer samt förmåga att omsätta komplex information till tydliga beslutsunderlag.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av elevadministrativa system, EdTech, skoladministrativa processer eller större utbildningsförvaltning.
Erfarenhet av Edlevo, Extens, 1ST, Tietoevry Education eller motsvarande systemlandskap.
Erfarenhet av gymnasie- och vuxenutbildningens processer, exempelvis antagning, reservantagning, studieplaner, SFI, resursfördelning, ekonomi och myndighetsrapportering.
Erfarenhet av integrationsnära leveranser, API-/informationsflöden, systemberoenden och hantering av komplexa tekniska och verksamhetsmässiga beroenden.
Erfarenhet av styrgruppsarbete, ledningsrapportering, förvaltningsetablering och överlämning från projekt till linje eller förvaltning.
Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och att balansera verksamhetsnytta, avtal, risk, ekonomi och genomförbarhet.
Tidigare erfarenhet av uppdrag i den aktuella organisationen.
MeriterandeKännedom om dataregister inom den aktuella utbildningsförvaltningen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830384-2029419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö

211 20 MALMÖ
