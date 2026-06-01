Stödassistenter till nytt boende i Hjällbogärdet
Var med och starta upp vårt nya boende i Hjällbo!
Till hösten 2026 öppnar vi ett nytt boende på Nedre Hjällbogärdet 4 i Göteborg – och nu söker vi engagerade stödassistenter som vill vara med från allra första början.
Här får du möjlighet att tillsammans med kollegor bygga upp en trygg, kvalitativ och meningsfull verksamhet för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Hos oss står delaktighet, bemötande och människors utveckling i centrum.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Boendet kommer att bestå av åtta lägenheter och riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och skadligt bruk. Omvårdnad är en naturlig del av arbetet.
Vi söker nu två stödassistenter för tjänster med arbetstid dag, kväll och helg.
Som stödassistent arbetar du med att ge individanpassat stöd utifrån varje persons behov, önskemål och förutsättningar. Du stöttar de boende i deras vardag och bidrar till att skapa trygghet, struktur och möjligheter till ökad självständighet och livskvalitet. Arbetet innefattar bland annat stöd i vardagliga rutiner, personlig omvårdnad, social träning och fritidsaktiviteter. Du arbetar även med dokumentation, genomförandeplaner och kontaktmannaskap samt stöttar i praktiska delar av vardagen såsom matlagning, städning, tvätt, inköp och medicinhantering.
I rollen har du många kontaktytor och samarbetar bland annat med anhöriga, gode män, socialtjänst och vårdkontakter. Du blir en del av ett engagerat team tillsammans med stödassistenter, stödpedagog och enhetschef där samarbete, utveckling och ett gott bemötande är självklara delar av vardagen. Det kommer även att ingå samplanering inom området.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får möjlighet att vara med och skapa en helt ny verksamhet från grunden. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, idéer och utveckling uppmuntras och där du tillsammans med kollegor gör verklig skillnad i människors liv. Här får du möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikationen är en viktig del av arbetet, vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i svenska språket både tal och skrift. Om du inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1, svenska som andra språk 1 eller motsvarande kan du komma att erbjudas att genomföra ett språktest via testanvändaren Educateit.
För tjänsten krävs att du har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiatri, utmanande beteenden och komplexa behov. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, skadligt bruk och samsjuklighet.
Du har god vana av att dokumentera och är en van datoranvändare i olika system. Vi arbetar i Treserva, Time Care och Personec och ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta i något av ovanstående.
Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av flera följande metoder: LAB (Lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, IBIC (Individens behov i centrum), ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande samtal).
Det är meriterande om du har erfarenhet av att starta upp en ny verksamhet.
Vi söker dig som är trevlig, hjälpsam och respektfull, även i stressiga situationer. Du är flexibel, trygg under press och ser möjligheter i förändring. Du har god förståelse för individers olika förutsättningar och anpassar din kommunikation till mottagare för att skapa delaktighet och engagemang.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningsperioden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:Trygg anställning med goda anställningsvillkorHeltid med möjlighet till deltidIntroduktion vid nyanställningKompetensutvecklingFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 0313679460
