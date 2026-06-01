Talent Acquisition Specialist / Executive Search till Solna
Vill du arbeta med strategiska rekryteringar på hög nivå och utvecklas inom Executive Search? Nu söker vi en Talent Acquisition Specialist till ett spännande konsultuppdrag via Jefferson Wells i Solna.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells med start i augusti 2026, initialt 12 månader med goda möjligheter till förlängning. Placering i Solna.
Uppdragsbeskrivning
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans - välkommen till en miljö där samarbete gör skillnad.
I rollen som Talent Acquisition Specialist arbetar du nära verksamheten med fokus på Executive Search och strategiska rekryteringar. Du driver självständigt research- och kandidatprocesser från start till mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kartlägga marknaden och identifiera relevanta kandidater
Aktivt sourca och kontakta seniora profiler
Bygga och utveckla starka nätverk inom dina fokusområden
Driva egna search-processer med ansvar för kandidatdialog och urval
Samarbeta med kollegor i djupintervjuer och vidare process
Arbetet är varierat - ibland deltar du i uppstartsmöten, ibland arbetar du utifrån en tydlig kravprofil. Rollen ger dig värdefull insyn i företagets mest strategiska rekryteringar och goda utvecklingsmöjligheter inom Executive Search.Publiceringsdatum2026-06-01Profil
Vi söker dig som har:
Minst 4 års erfarenhet av search/sourcing mot executive profiler, eller
Minst 5 års erfarenhet inom Talent Acquisition/rekrytering med fokus på specialist- och chefsroller
Du är:
Nyfiken, engagerad och serviceminded
Självständig och initiativtagande
Trygg i dialoger med seniora ledare
Strategisk i ditt arbetssätt och har god affärsförståelse
Du har en stark förmåga att förstå olika organisationer och kompetensbehov, och drivs av att identifiera och attrahera rätt kandidater i en konkurrensutsatt marknad.Övrig information
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa roller kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag som erbjuder specialiserade tjänster inom bland annat ekonomi, HR, teknik och supply chain. Vi matchar kvalificerade konsulter med attraktiva uppdrag hos några av Sveriges mest spännande arbetsgivare och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter genom hela karriären.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 SOLNA Kontakt
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
9940499