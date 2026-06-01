Mekaniker till vår kund i Kågeröd
Jovi Konsult AB / Maskinreparatörsjobb / Bjuv
2026-06-01
Nu söker vi dig som är serviceinriktad och gillar att meka med fordon. Kan bidra till en god arbetsmiljö och har du jobbat med hydraulik, felsökning och problemlösning är det högt värderat.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som en del av vårt team kommer du att spela en central roll i att utföra reparationer och underhåll på tunga fordon. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Hydraulikunderhåll och -reparationer: Genomföra omfattande diagnostik och service på hydrauliska system.
Felsökning och problemlösning: Analysera och lösa tekniska problem för ökad fordonsprestanda.
Slangarbete och kablagehantering: Installera, byta och reparera slangar och kablar med precision.
Kvalifikationer och färdigheter
Erfarenhet av hydraulik: Erfarenhet av att arbeta med hydrauliska system i tunga fordon.
Felsökningsförmåga: Snabbt kunna identifiera och åtgärda mekaniska och elektriska problem.
Problemlösningsförmåga: Effektiv i att utveckla lösningar för komplexa tekniska utmaningar.
Egenskaper hos dig som söker
Vi söker dig som är en händig och praktiskt lagd person med ett stort intresse för tekniskt arbete och problemlösning. Du trivs i både individuella och grupporienterade arbetsmiljöer och har förmågan att arbeta effektivt under olika förhållanden.
Som medarbetare hos oss kommer du att ha möjlighet att både arbeta självständigt och i samarbete med andra, där din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga kommer vara av stor nytta. Du är självgående, men vet också när det är dags att be om hjälp och bidra till teamets framgång.
Ansökan och urval
Vi använder oss av löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt för att ta chansen att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830151-2029399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Bjuv station (visa karta
)
267 34 BJUV Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9940491