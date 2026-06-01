Sushikock till Asian Fusion Alingsås
2026-06-01
Masaki Sushi i Borås AB söker en sushikock till Asian Fusion Alingsås på Stora Torget 4, 441 30 Alingsås.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som sushikock och som vill arbeta i ett kök med högt tempo, god kvalitet och tydliga rutiner.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att förbereda och tillaga sushi enligt restaurangens meny. Du kommer att arbeta med ris, fisk, skaldjur, grönsaker, såser och övriga råvaror som används i sushi och asiatiska rätter.
I arbetet ingår även att skära fisk, rulla maki, göra nigiri, förbereda tillbehör, lägga upp maten på ett snyggt sätt och säkerställa att maten håller jämn kvalitet. Du kommer även att arbeta med förberedelser, rengöring, egenkontroll och livsmedelshygien.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som sushikock eller kock inom asiatisk restaurang. Du bör ha god kunskap om sushi, råvaruhantering, hygienrutiner och arbete i restaurangkök.
Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och arbeta effektivt även under tider med högt tempo. Du behöver också kunna samarbeta med övrig personal i kök och servering.
Du behöver kunna kommunicera i det dagliga arbetet på minst ett av följande språk: svenska, engelska, kinesiska eller vietnamesiska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: asianfusion.alingsas@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masaki Sushi i Borås AB
(org.nr 559066-4313), http://asianfusionalingsas.se
Stora Torget 4
)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Asian Fusion Jobbnummer
9940498