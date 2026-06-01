Avarn söker skyddsvakter i Karlskrona
2026-06-01
Som skyddsvakt hos Avarn Security har du ett samhällsviktigt uppdrag att skydda och bevaka skyddsobjekt enligt skyddslagen.
En skyddsvakts uppgift är att bevaka skyddsobjekt och skydda mot sabotage, spioneri, terroristbrott och grovt rån. En skyddsvakt har särskilda befogenheter att undersöka fordon, utföra kroppsvisitationer, ta föremål i beslag, avvisa och omhänderta personer som befinner sig vid ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt är verksamheter som är viktiga för att samhället ska kunna fungera i fred, kris eller krig. Exempel på skyddsobjekt är ett kärnkraftverk, en flygplats eller en militär anläggning.
Arbetstider: Varierande tider dag och natt
Tjänsteställe: SAAB Kockums Karlskrona
Varaktighet: Vi söker dig som vill arbeta vid behov under året, med goda möjligheter till heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester kan komma tillämpas i rekryteringsprocessen. Vid frågor kontakta oss per mail så återkommer vi med ett svar. (Detta på grund av att rekryteringsprocessen är i större utsträckning)
Arbetsuppgifter: Som skyddsvakt arbetar du i många olika miljöer med varierande arbetsuppgifter som tex att bemanna entréreceptioner, säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till skyddsobjektet samt stationär och ronderande bevakning. Det gäller både beväpnade och obeväpnade tjänster.
Egenskaper som vi söker: Du vill jobba med trygghetsskapande arbete och har en naturlig fallenhet att kunna kombinera service med ett utpräglat säkerhetstänk. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt då det kan förekomma en del administrativt arbete i tjänsten. Vi söker säkerhetsmedvetna och serviceinriktade medarbetare med en inre trygghet, mognad och naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Det läggs stor vikt vid kommunikations- och samverkansförmåga då detta uppdrag innebär mycket kontakt med både kunder, entreprenörer och besökare. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. Du har en positiv inställning till ditt arbete och har förmågan att sprida positiv energi i ett arbetslag.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Meriterande är:
väktarutbildning (VU1 + VU2)
vapenutbildning
tidigare erfarenhet av serviceyrke
civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning**, genomförd from 2020 eller senare
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-06-30- sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5737-
ej via mejl. Vi eftersträvar en jämställd arbetsplats och välkomnar gärna fler kvinnliga sökanden.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8500 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
371 36 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Arbetsledare
Henrik Einarsson henrik.einarsso@avarnsecurity.com Jobbnummer
9940489