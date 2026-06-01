Vikariat förskollärare till Björnens förskola - Tidaholms kommun
Vill du vara med och utveckla en förskola i förändring? Björnens förskola står inför en spännande omorganisation och öppnar en femte avdelning. Vi söker nu en erfaren, trygg och engagerad förskollärare som vill vikariera och ta ett särskilt ansvar för undervisningen.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat fram till årsskiftet med eventuell möjlighet till förlängning.
Björnens förskola befinner sig i en utvecklingsfas där vi växer och omorganiserar vår verksamhet. Det innebär att du kommer in i ett sammanhang där samarbete, flexibilitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt är avgörande.
Hos oss är barnet alltid i centrum. Vi arbetar aktivt med att skapa trygga, utvecklande och lustfyllda lärmiljöer utifrån läroplanen och med inspiration från Helen Jenvéns teorier. Barns inflytande och delaktighet är en självklar del av vår verksamhet.
Ditt uppdrag
I den här rollen förväntas du:
ta ett tydligt ansvar för undervisningen och det pedagogiska arbetet.
bidra till att strukturera och utveckla verksamheten.
vara ett stöd för nyexaminerade kollegor på våra avdelningar.
arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
skapa stimulerande och inkluderande lärmiljöer.
Du har en viktig roll i att bygga stabilitet och trygghet i en organisation som utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare eller har motsvarande pedagogisk utbildning.
har erfarenhet av arbete i förskola och varit med i tidigare förändringsarbe.ten.
är trygg i din yrkesroll och van att ta ansvar för undervisning
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda kollegor eller arbeta i förändringsprocesser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
är flexibel och trygg i förändring.
har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
är tydlig och strukturerad i ditt pedagogiska ledarskap.
har förmåga att stötta och inspirera kollegor, inklusive nyexaminerade kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och påverka och forma en verksamhet i förändring. Hos oss värdesätter vi engagemang, arbetsglädje och viljan att göra skillnad för varje barn. Därför erbjuder vi dig bland annat:
fantastiska kollegor.
fri pedagogisk lunch lagad på plats.
tillgång till specialpedagoger och talpedagoger.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 juni 2026. Urval sker löpande – ansök redan idag!
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Glöm inte att bifoga relevanta intyg samt beställa utdrag ur belastningsregistret i god tid.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobbVi
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbLivet
i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26a (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Rektor
Ci Olofsson ci.olofsson@tidaholm.se +46502606122 Jobbnummer
9940488