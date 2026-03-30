Inköpare Entreprenad
2026-03-30
Är du en erfaren inköpare som vill ta en nyckelroll i större entreprenadprojekt och driva utvecklingsarbete? Då kan det här vara rätt roll för dig.Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 300 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om 32 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!
Inköpsorganisationen har de senaste åren vuxit och består av 20 medarbetare som tillsammans arbetar aktivt med att utveckla våra strategier, arbetssätt och samarbeten. Enheten består av inköpare inom kategorierna entreprenad, tekniska konsulter, fastighetsförvaltning, varor och tjänster samt IT. För att stärka inköpsarbetet har enheten även en inköpsanalytiker, hållbarhetsspecialist och avtalsförvaltare. Vi söker dig som vill bidra till ett positivt samarbetsklimat och vara med på vår fortsatta utvecklingsresa.Om tjänsten
I rollen arbetar du främst med att genomföra upphandlingar av entreprenader enligt LOU och LUFS. Du kommer i huvudsak att stötta och samarbeta med Specialfastigheters projektverksamhet och vår projektportfölj. Läs gärna om våra projekt här: Aktuella projekt | Specialfastigheter
Du ansvarar för att säkerställa att upphandlingarna genomförs affärsmässigt och leder till önskat resultat. Rollen innebär även att du aktivt bidrar till utvecklingen av våra arbetssätt samt stärker samverkan med leverantörer och entreprenörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter;
• Genomföra inledande analyser, ta fram upphandlingsstrategier samt tidplaner
• Projektleda kravställningsprocessen och upprätta/fastställa förhandlingsunderlag
• Utvärdera entreprenörer och leverantörer
• Teckna avtal samt säkerställa implementering och uppföljning
• Driva och bidra till utvecklingsarbete inom inköp
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen har du:
• Akademisk examen eller motsvarande inom exempelvis ekonomi, inköp, juridik eller entreprenad
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra upphandlingar av större byggprojekt (över 100 Mkr)
• Erfarenhet av att arbeta med upphandlingsstrategier och utvecklingsfrågor
• God erfarenhet av upphandling enligt LOU/LUFS
• Mycket god kunskap inom entreprenadjuridik, inklusive AB, ABT och AMA
• Mycket god kännedom och förståelse för marknadsläget inom byggentreprenader
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad verksamhet och/eller projekt och förståelse för vad det innebär i praktiken.
Vi söker dig som är affärsmässig, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är trygg i din kompetens, vågar ta ställning och driva frågor framåt, samtidigt som du är lyhörd och värdesätter dialog och samarbete.
Du har en god förmåga att bygga och utveckla relationer och trivs i en roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Placering
Din placeringsort är på någon av våra lokalkontor i Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund eller Örebro. Inköpsenheten sitter till stor del i Linköping och Stockholm men även i Lund och i och med att vår organisation är geografiskt utspridd i landet medför det en del resor i arbetet.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-04-19. Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Vi påbörjar urvalsarbetet efter att ansökningstiden har gått ut. Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för att boka in intervjuer. Inför en eventuell anställning genomför vi en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen: Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen: Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO: Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna: Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialfastigheter Sverige AB
(org.nr 556537-5945), http://www.specialfastigheter.se Kontakt
Chef Inköp Entreprenad
Rebecca Jonvie rebecca.jonvie@specialfastigheter.se 010-303 41 87
9825856