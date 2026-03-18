Inköpare/Category Manager till Sund Birsta AB
Rutinera I Sundsvall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundsvall
2026-03-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rutinera I Sundsvall AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
eller i hela Sverige
Sund Birsta AB är en världsledande leverantör av maskiner, hanteringssystem, reservdelar, service och ingenjörstjänster till stålindustrin. Företaget som grundades på 60-talet är idag en väletablerad verksamhet med huvudkontor i Sundsvall och global närvaro via kontor i USA, Kina och Indien. Sund Birsta är en del av Danieli Group som är en av världens största leverantörer av kompletta stål- och valsverk, från ugn till utlastning av färdigt stål. Läs mer på: www.sundbirsta.com
samt www.danieli.com
Är du en driven och erfaren Inköpare som vill vara med och skapa ett globalt leverantörsnätverk? Lockar en nyckelroll i en dynamisk och internationell arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla inköpsstrategier? Då ska du söka tjänsten som Category Manager till Sund Birsta och bli en del av vårt framgångsrika team. Inköpsavdelningen ska skapa och utveckla ett globalt konkurrenskraftigt leverantörsnätverk och på så sätt bidra till bolagets marknadsledande position med hänsyn till kvalitet, leveransförmåga och pris. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
• Hantera och utveckla leverantörsrelationer
• Arbeta med leverantörernas prestanda och utveckling
• Säkerställa efterlevnad av verksamhetens leverantörskrav
• Identifiera och driva kostnadsreduceringsmöjligheter
• Utföra leverantörsscouting, urval och kvalificering
• Förhandla ramavtal, priser och villkor
• Driva processen från förfrågan, offertanalys till färdigt avtal
• Make/buy-analys
• Planera och exekvera inköpsprojekt
• Bidra i inköps- och produktionsrelaterade frågor i utvecklingsprojekt
Rollen kräver hög grad av eget driv då man agerar som själva motorn i de olika processerna med många kontaktytor krossfunktionellt genom hela organisationen. En utmaning i vardagen är flera parallella aktiviteter som kräver fokus från flera olika intressenter både internt och externt, vilket förutsätter att du har förmåga att samarbeta och lösa komplexa problem. Du behöver även ha god affärsmässig förståelse och vara kommersiellt driven med ett strategiskt förhållningssätt.
Vi söker dig med erfarenhet av arbete i liknande befattningar, gärna eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi eller teknik, har du dessutom en inköpsutbildning ex SILF cert ser vi det som ett stort plus.
Som person har du god teknisk kompetens samt väl utvecklad förståelse för ritningsunderlag och förmågan att applicera det i leverantörsurval. Vi ser det som meriterande om du har markandskännedom inom kontraktstillverkning av mekaniska produkter.
Du hanterar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Vi förutsätter att du har grundläggande kunskaper inom MSOffice, framförallt duktig i Excel. Du har erfarenhet från något affärssystem, gärna Visma Business som vi jobbar i.
Tjänsten avser anställning hos Sund Birsta med placering på huvudkontoret i Sundsvall. Då din roll innebär resor till leverantörer inom Sverige ställer vi krav på B-körkort. Även internationella affärsresor förekommer frekvent och du beräknas resa inom ramen för ditt uppdrag upp till ca 30 dagar per år.
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera, för mer information om tjänsten välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf petra.elf@rutinera.se
070-760 64 47. Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten: "Category Manager Sund Birsta" då urval och intervjuer sker löpande vill vi gärna få in din ansökan omgående, dock senast den 19 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: petra.elf@rutinera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Category Manager Sund Birsta". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rutinera i Sundsvall AB
(org.nr 556840-6515)
Heffners Allé 51 (visa karta
)
856 33 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sund Birsta AB
9805496