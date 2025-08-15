Inköpare bygg
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
, Mora
Vem är du?
Som inköpskonsult kommer du att arbeta med ledande aktörer inom bygg där bland annat bostäder, samhälls- och kommersiella fastigheter, labb-/forskningslokaler m.m. ingår. I rollen som projektinköpare är det därmed viktigt att du har en förståelse för hela byggprocessen såväl som inköpsprocessen. Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du är kommunikativ, serviceinriktad, analytisk samt strukturerad. Du är en lagspelare men trivs även att arbeta på egen hand.
Vi söker dig som:
Besitter minst fem års erfarenhet av rollen som inköpare inom bygg
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper och förståelse för entreprenadjuridik och hela byggprocessen från början till slut
Kommunicerar tydligt och väl på svenska såväl som engelska i både tal och skrift
Innehar B-körkort
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt) Ersättning
