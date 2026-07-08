Inköpare
Bäckström Anläggning Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-08
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Vill du arbeta i ett entreprenadföretag där du får kombinera strategiskt inköpsarbete med operativt stöd? Nu söker vi en inköpare som vill vara med och utveckla våra inköpsprocesser och skapa långsiktigt värde för verksamheten.
Om rollen
Som inköpare hos Bäckström Anläggning rapporterar du till Inköpschef och fungerar som ett specialiststöd i inköpsfrågor för organisationen. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla leverantörsbasen, förhandla avtal och säkerställa att verksamheten får rätt varor och tjänster till rätt kvalitet, kostnad och tidpunkt.
Rollen innebär nära samarbete med produktion, ekonomi och övriga stödfunktioner för att säkerställa att inköpen möter verksamhetens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Förhandla leverantörsavtal och villkor såsom priser, leverans- och betalningsvillkor.
Utveckla och underhålla långsiktiga relationer med befintliga och nya leverantörer.
Genomföra leverantörsbedömningar och följa upp leveransprestanda.
Säkerställa ordning och struktur i avtal, leverantörsinformation och inköpsdokumentation.
Upprätta avtal och genomföra inköp utifrån projektens behov och budgetramar.
Hantera reklamationer och kvalitetsfrågor tillsammans med leverantörer och interna funktioner.
Identifiera risker, möjligheter och förbättringsområden inom inköpsprocessen.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis inköp, logistik, teknik eller ekonomi. Du har minst tre års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna från entreprenad-, bygg- eller anläggningsbranschen, samt god kunskap inom inköpsjuridik.
Du har även:
Goda kunskaper inom teknik, produktion och ekonomi.
Erfarenhet av planering, uppföljning och förhandling.
God systemvana och erfarenhet av MS 365, särskilt Excel, Teams och Word.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-08Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig och initiativtagande.
Kvalitetsmedveten och strukturerad.
Ansvarstagande och affärsmässig.
Duktig på att skapa förtroendefulla relationer både internt och externt.
Vi erbjuder
Hos Bäckström Anläggning AB får du möjlighet att vara en del av en växande organisation med stark entreprenörsanda och stort fokus på kvalitet, utveckling och långsiktiga relationer. Du blir en viktig del av verksamheten där dina insatser har stor betydelse för företagets fortsatta framgång.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där engagemang, ansvarstagande och egna initiativ uppmuntras, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig?
Skicka ditt CV till jobb@backstroms.se
.
Vi hanterar ansökningar löpande – varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobb@backstroms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bäckström Anläggning Aktiebolag
(org.nr 556671-2872), http://www.backstroms.se
Västberga Allé 36A (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Bäckström Anläggning AB Jobbnummer
9997367