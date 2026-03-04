Inköpare
Unik Resurs I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Oskarshamn Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Oskarshamn
Företagspresentation Vill du arbeta i en roll där du kombinerar analys, samarbete och inköp i en verksamhet som driver utveckling och innovation? Nu söker vi på Unik Resurs en inköpare till ett konsultuppdrag hos vår kund i Oskarshamn.
Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat team och arbeta i en dynamisk miljö där struktur, noggrannhet och samarbete är viktiga framgångsfaktorer.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som inköpare kommer du att arbeta i kundens Digitalisering & Innovation-team, som i dag består av två personer i Oskarshamn. Teamet ingår i en större inköpsorganisation med totalt 17 medarbetare som arbetar med inköp, leverantörsutveckling, fakturaadministration samt en SUA-funktion som hanterar säkerhetsskyddsavtal.
Rollen innebär ett nära samarbete med olika delar av organisationen och ger möjlighet att bidra till både operativt och analytiskt arbete inom inköp.
Arbetsuppgifter: I rollen kommer du att arbeta med ett brett och varierat ansvarsområde. Exempel på arbetsuppgifter är att:
• Följa upp och analysera resultat samt identifiera avvikelser
• Stödja verksamheten vid inköp av olika typer av tjänster och material
• Arbeta med löpande rapportering och uppföljning
• Delta i enhetens veckomöten samt i möten med olika delar av organisationen
• Samverka med interna funktioner för att säkerställa effektiva inköpsprocesser
Din profil För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och noggrann person som trivs i en roll där samarbete och kommunikation är centralt. Du har en analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt, samtidigt som du är mån om att leverera arbete av hög kvalitet.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av inköp eller liknande arbetsuppgifter
• Är analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt
• Har en god samarbets- och kommunikationsförmåga
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har erfarenhet av SAP (meriterande)
Som person är du nyfiken, engagerad och positiv, och du trivs med att arbeta i en miljö där utveckling och samarbete står i fokus.
Om anställningen Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Unik Resurs med placering hos vår kund i Oskarshamn. Självklart har vi kollektivavtal och olika förmåner så som friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
• Madeleine Sandberg, 0704-10 63 98, madeleine.sandberg@unikresurs.se
• Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Daniel Stålbäck 0730-42 31 22 Jobbnummer
9778168