2025-12-11
Uppdragsperiod: 3 mars 2026 - 3 mars 2027
Plats: Sundbyberg, Stockholm
Distansarbete: Minst 3 dagar per vecka på plats, varierande efter behov)
Omfattning: 100 %
Option: Möjlighet till förlängning 1 + 1 år (längst t.o.m. 2029-03-03)
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Vi söker nu en inköpare på mellannivå för ett uppdrag där du får en viktig roll i att stötta en omfattande projektverksamhet. Uppdraget innebär att avropa konsulter från ramavtal inom teknik och IT, hantera dialog med interna beställare och externa leverantörer samt säkerställa att avrop sker korrekt enligt LUF och styrande dokument.
Rollen passar dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs i en miljö där inköp, processer och relationer står i centrum. Du arbetar nära både projektledare, förvaltare, inköpskollegor och leverantörer, och bidrar till att skapa effektiva flöden och kvalitetssäkrade upphandlingar.
Om rollen
Som inköpare ansvarar du för hela avropsprocessen från kravinsamling till avtal. Du driver arbetet framåt, guidar verksamheten genom processer och säkerställer en korrekt och effektiv hantering av konsultinköp. Rollen är varierad och innebär både operativa uppgifter och visst strategiskt arbete kring förbättringar av rutiner, mallar och processer.
Du kommer att arbeta i flera system, bland annat ServiceNow (SVEA) och e-Avrop, vilket kräver att du är systemvan och lättlärd. Arbetet sker i nära samverkan med inköpsenheten och andra delar av projekt- och linjeorganisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Avropa konsulter från ramavtal inom teknik och IT
Hantera inköp och avrop även från andra kategorier vid behov
Utforma uppdragsbeskrivningar och krav tillsammans med beställare
Sammanställa, granska och skicka avropsförfrågningar via e-Avrop
Besvara frågor från leverantörer och verksamheten under anbudsperioden
Utvärdera anbud, ta fram beslutsunderlag och upprätta avtal
Följa upp avtal, inköpsordrar, förlängningar, budgetjusteringar och indexregleringar
Föra dialog med säkerhetsenheten vid frågor gällande säkerhetsklassning och avtal
Stötta verksamheten i inköpsfrågor och bidra till effektivare processer
Arbeta proaktivt för att minska ledtider och förbättra flöden
Hantera masterdata kopplat till konsulter och utföra enklare rapportering
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik, juridik, beteendevetenskap eller KY/YH inom inköp
Minst 3 års erfarenhet av operativt inköpsarbete
Minst 3 års erfarenhet av avrop/upphandling av konsulter som utgjort minst halva din tjänst
Minst 2 års erfarenhet av konsultavrop enligt LOU eller LUF
Minst 2 års erfarenhet från någon av följande branscher: IT, bygg, energi, infrastruktur eller elkraft
God systemvana, god administrativ förmåga och förmåga att förstå komplexa processer
Förmåga att arbeta strukturerat, driva processer och ta ansvar för leveranser
Mycket god kommunikativ förmåga och god relationsbyggande kompetens
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Minst 1 års erfarenhet av att avropa/upphandla tekniska eller IT-konsulter (senaste 5 åren)
Minst 2 års erfarenhet av att avropa/upphandla konsulter eller team för projekteringar
Minst 2 års erfarenhet av upphandling av teamleveranser
Erfarenhet av att arbeta i större och komplexa organisationer Publiceringsdatum2025-12-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ordning och reda och arbetar strukturerat
Är lyhörd, kommunikativ och relationsskapande
Trivs i en roll med många kontaktytor
Tar ansvar för hela inköpsprocessen och driver på när det behövs
Är systemvan, snabblärd och förstår detaljer och processer i ett helhetsperspektiv
Trivs i en miljö som präglas av samhällsviktig verksamhet och höga krav
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
