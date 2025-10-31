Inköpare
Har du erfarenhet av strategiskt och operativt inköp inom tillverkningsindustrin - gärna med fokus på elektronik eller tekniska komponenter? Då kan du vara den Inköpare vi söker till en kund belägen i Norra Göteborg / Kungälv.
Om tjänsten Du ansvarar för att säkra tillgången till material och komponenter enligt produktionsplaner och driver inköpsarbetet från behovsanalys till leverans. Rollen innebär nära samarbete med produktion, planering och leverantörer, där ditt arbete har direkt påverkan på leveranser och lönsamhet. Rollens ansvar innebär bland annat:
• Säkerställa material- och produktnivåer utifrån fastställda tillverkningsplaner.
• Ansvara för parameterinställningar i MPS-system för effektiv materialplanering.
• Sätta mål och aktiviteter för inköpsområdet, följa upp resultat, driva förbättringar och kostnadsbesparingsprojekt.
• Bidra aktivt till företagets Lean-arbete och kontinuerliga förbättringsinitiativ.
• Utveckla och förvalta relationer med leverantörer - både befintliga och nya.
• Förhandla avtal och priser för att optimera kostnader, kvalitet och leveranssäkerhet.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare.
Din erfarenhet Vi söker dig med flera års erfarenhet av inköp inom tillverkningsindustrin eller liknande tjänster. Du har relevant utbildning och har god förståelse för materialflöden och MPS-/ERP-system. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt innehar B-körkort. Meriterande är erfarenhet av inköp av tekniska produkter, gärna elektronik, samt arbete i en internationell leverantörskedja.
Din personlighet Du är analytisk, strukturerad och trivs i en roll där du får kombinera operativt ansvar med strategiskt tänkande. Du agerar självständigt och är kommunikativ samt har lätt för att samarbeta och tycker om att förhandla.
Om företaget Företaget är ett väletablerat tillverkningsföretag med cirka 200 anställda, har goda framtidsutsikter med stor tillväxtpotential.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information Henrik Sellering, telefon 073 317 26 51
Välkommen med din ansökan!
