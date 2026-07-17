Inköp och upphandling
Cbre Gws Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-17
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Inköpare - fokus på upphandling och leverantörsstyrning
Vill du ha ett jobb där du får arbeta i en av Stockholms viktigaste och mest intressanta miljöer? Vi kommer att tillsätta många spännande roller under 2026. Hos CBRE får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas - vi är ett internationellt bolag med lokal närvaro och stark teamkänsla!
CBRE ansvarar för service, underhåll och utveckling av fastigheter - alltid med målet att skapa trygga, effektiva och välfungerande arbetsplatser för våra kunder. Vi jobbar med ständiga förbättringar och smarta lösningar för att leverera hög kvalitet i allt vi gör.
Vi är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE - Respect, Integrity, Service och Excellence. Det är inte bara ord - det är grunden för hur vi samarbetar, kommunicerar och bygger förtroende. Vi söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och göra skillnad.
Om rollen:
Som inköpsansvarig kommer du att arbeta både operativt och taktiskt med upphandlingar inom entreprenad, drift och FM-tjänster där du kommer att:
Leda och genomföra upphandlingar (RFQ/RFP) inom bygg/projekt, drift och underhåll
Utveckla och förvalta leverantörsbasen utifrån prestation, risk och affärsmål
Arbeta nära driftorganisationen för att säkerställa att upphandlade lösningar är implementerbara och effektiva
Vara en nyckelkontakt mot beställaren, leverantörer och interna funktioner
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra upphandlingar ur ett operativt och taktiskt perspektiv
Ta fram förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och utvärderingsmodeller
Genomföra leverantörsbedömningar, förhandlingar och kontraktstecknande i enlighet med centrala processer
Följa upp avtal och leverantörers prestation genom KPI:er och revisioner
Samverka med drift och teknik för att säkerställa rätt scope och nivå på upphandlingar
Hantera avvikelser, risker och förbättringsåtgärder kopplade till leverantörer
Bidra till utveckling av processer, arbetssätt och standardisering inom inköp
Identifiera effektiviseringar och utvecklingsarbete i leverantörsledetPubliceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Erfarenhet av inköp/upphandling inom bygg, fastighet och entreprenader (ABFF15, AB04 & ABT06)
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av en likande roll
Förståelse för kontrakt, entreprenadjuridik och leverantörsstyrning
Erfarenhet av att arbeta med KMA-frågor i upphandling eller leverans
God kunskap om operativt och taktiskt inköp
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med dokumentation och uppföljning
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU)
Bakgrund inom driftentreprenader eller infrastruktur
Erfarenhet av ISO-standarder (9001, 14001, 45001 samt 55001)
Erfarenhet från större eller internationella organisationer
Vi tror att du är:
En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap
Affärsdriven och strukturerad
Mycket god förhandlingsvana och leverantörsdialog
Självgående och lösningsorienterad
Förmåga att kombinera operativt genomförande med taktiskt förbättringsarbeteÖvrig information
En del av våra kunder bedriver verksamhet som i vissa fall kräver inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Vi begär utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister för anställning.
Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan bli aktuellt för vissa kunduppdrag
Tjänsten är på 100% och tillsvidare anställning med en inledande provanställning om 6 månader. Startdatum för tjänsten, enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att bli en av många proffsiga kollegor som kommer utföra och jobba med ett av Stockholms viktigaste, mest intressanta och utvecklande teknikerjobb! Vi erbjuder en omväxlande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Vid frågor angående tjänsten, vänligen kontakta ansvarig:
Rekryterare:
Vill du vara med och skapa framtidens fastighetsdrift tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Blekholmstorget 30 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Cbre Gws Kontakt
Contact
William Molleborn William.Molleborn@cbre.com Jobbnummer
10005272