Initiativtagande Anläggare Till Mpab I Linköping!
Framtiden i Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Linköping
2025-09-17
Företaget
MPAB är ett fastighet & anläggningsföretag med fokus på markarbeten och har över 20 års erfarenhet inom branschen. De utför alla typer av markarbeten, från råmark till färdig utemiljö. Jobben kan bestå av grundarbeten upp till färdig singel, mindre grunder upp till färdig betong, vägbyggnationer och yttre VA. I arbete med utemiljöer jobbar de med plattläggning, murar, kantstenar, lekplatser, möbler samt träd och planteringar. De har överlag utfört uppdrag i Östergötlands län men även utanför länet. Huvudfokus är Infra projekt, partringar projekt, många producerade renoveringsprojekt, större dräneringar, ny utemiljö, nyproduktion av skolor, idrottshallar, parkmiljöer åt kommunala bolag mm.
Gruppen består i dagsläget av totalt 3 stycken delägare och 5 stycken arbetare. Gruppens syfte är idag att utföra markarbeten mot kunder runt om i Östergötland primärt mot företagskunder.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
• Plattsättning
• Anläggningsarbete
• Bygga murar
• Dra VA-ledningar
• Dränering vid husgrunder
• Förbereda asfaltsytor och stensättning
Vi tror att du har:
• 3 års arbetslivserfarenhet som Anläggare
• Erfarenhet av att läsa och förstå ritningar
• B-körkort
• God förmåga i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Lastmaskinkörkort eller grävmaskinskörkort
• Arbete på väg (utbildningen)
• EBR, heta arbeten
• Elsvets och stumsvets
• Erfarenhet som SnickareDina personliga egenskaper
• Initiativtagande
• Självgående
• Lagspelare
Kundens erbjudande:
Detta är en väldigt varierad roll där du med driv och framåtvilja har väldigt stora utvecklingsmöjligheter att klättra inom bolaget. Detta är ett startup-bolag vilket innebär möjligheten till korta och snabba beslutsvägar och att få se snabba resultat. Med tanke på att du är bland de första in på bolaget skaffar du dig en stark position, samtidigt som du får ta del av kunskap från kompetenta och erfarna kollegor. Det är högt i tak och en stark gemenskap i gruppen, samtidigt som cheferna är lyhörda. De tillämpar kollektivavtal.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under inledande 6 mån vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha goda möjligheter att gå över och bli anställd direkt hos MPAB.
Rekryteringsprocessen:
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju och test (MPAB)
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: måndag-fredag kl. 7-16
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid
Lön: GFL Ersättning
