Inhouse agent 50% (Vikariat)
Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa. Vår ambition är att The Steam Hotel ska ge känslan av ett personligt boende där varje detalj är noga genomtänkt.
Vad vi söker:
Vi söker nu en person till vårt Inhouse Sales Team, vars huvudsakliga uppdrag är att säkerställa och optimera gästupplevelsen inför deras ankomst. Det innefattar att koordinera och planera inkommande förfrågningar samt säkerställa befintliga bokningar och vidareutveckla dessa.
Vi förväntar oss att du lokaliserar möjligheter för att proaktivt sälja rätt saker till rätt gäst för att nå en starkare gästupplevelse kombinerat med ökade intäkter.
Vi söker dig som är professionell, passionerad, lekfull och personlig. Hos oss är det människorna som gör skillnad!. Vem är du:
Som Inhouse Sales Agent är du den första kontakten som gästen har med Steam Hotel. Du älskar att skräddarsy planeringen tillsammans med våra gäster. Du är utåtriktad och tycker om att blanda dina administrativa arbetsuppgifter med att bemöta gästerna på telefon och live i vår reception, där delar av din arbetstid förekommer. Du är noggrann och kommunikativ i både skrift och tal, på både svenska och engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från någon typ av administrativt arbete eller utbildning.
Din roll som Inhouse Sales Agent innebär:
Hantera bokningar för privatgäster, grupper och företag. Det innefattar att skräddarsy planeringen med namnlistor, rumsfördelning, förbeställning av menyer, stämma av allergier och aktiviteter.
Bemöta gästernas frågor och funderingar över mejl och telefon.
Vara proaktiv och påläst på vad som gäller på vår destination.
Ha ett extra öga för försäljning.
Stöttar revenue med att belägga tredjepartskanaler
Vara organiserad och gilla detaljer.
Arbeta tillsammans med ditt team för att nå våra gemensamma mål.
Anställningsform: Inhouse agent vikariat på 50% fram till 31 aug 2026
Tillträde: Så snart vi finner rätt person
Lön: Lön enligt avtal
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 27 februari
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
