Ingenjör inom test- och labbinfrastruktur
Avaron AB / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en central roll i att skapa förutsättningarna för systemintegration och verifiering av komplexa tekniska lösningar. I en tekniskt avancerad miljö arbetar du med att bygga upp, vidareutveckla och förvalta testmiljöer, labbinfrastruktur och referenssystem som används för att kvalitetssäkra avancerade kommunikationslösningar.
Här blir du en viktig länk mellan utveckling, integration och verifiering. Du ser till att testmiljöerna är robusta, strukturerade och anpassade för effektiva arbetssätt, samtidigt som du bidrar i tekniska vägval och förbättringar. Rollen passar dig som vill kombinera helhetsperspektiv med praktiskt arbete nära tekniken i en miljö där din insats gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu etablerar, utvecklar och förvaltar labbmiljöer och referenssystem för systemintegration och verifiering.
Du designar och implementerar modulära testlösningar, integrationsriggar och annan testutrustning.
Du stöttar planering, förberedelse och genomförande av integrations- och verifieringsaktiviteter.
Du bidrar till upplägg för integration, verifiering och validering.
Du säkerställer struktur, spårbarhet och god konfigurationshantering i testmiljöerna.
Du deltar i integration, felsökning och teknisk problemlösning när det behövs.
Du är med och utvecklar metoder, arbetssätt och tekniska lösningar inom test- och verifieringsområdet.
Du samarbetar nära utvecklingsteam, leveransprojekt och andra tekniska funktioner för att skapa välfungerande testmiljöer.
KravDu har flera års erfarenhet av arbete inom test, verifiering eller systemintegration.
Du har erfarenhet av att bygga upp, utveckla eller förvalta labbmiljöer eller testinfrastruktur.
Du har god förståelse för systemdesign och systemintegrationsprocesser.
Du trivs med att kombinera strategiskt arbete med ett praktiskt och hands-on arbetssätt.
Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat och samarbetar väl med andra tekniska funktioner.
MeriterandeErfarenhet av hårdvarunära system.
Erfarenhet av kommunikations- och nätverkslösningar.
Erfarenhet av flyg-, försvars- eller andra säkerhetskritiska system.
Erfarenhet från miljöer med höga krav på robusthet, tillförlitlighet och kvalitet.
Erfarenhet av EMC, miljöprovning eller systemkvalificering.
Erfarenhet av konfigurationshantering i komplexa systemmiljöer.
Erfarenhet av teknisk ledning eller samordning av tekniska team.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979180-2073676". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan (visa karta
)
732 31 ARBOGA Jobbnummer
9981529